Casal de Caxias do Sul conclui viagem pelo Brasil e se prepara para cruzar a América do Sul rumo ao Alasca em motorhome

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Rafael Busatto e Sana Porto Vargas adaptaram a van para as baixas temperaturas previstas para o Ushuaia, na Patagônia Argentina

Pedro Zanrosso

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