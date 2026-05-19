Casal de Caxias do Sul conclui viagem pelo Brasil e se prepara para cruzar a América do Sul rumo ao Alasca em motorhome

Antes de sair para a próxima aventura, casal nômade visitou o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de percorrer mais de 17 mil quilômetros por 19 Estados brasileiros, o casal de Caxias do Sul Rafael Busatto e Sana Porto Vargas está pronto para retomar a aventura, planejada em 2022 e que tem os Estados Unidos como destino.

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Nesta quarta-feira (20), depois de uma breve parada para visitar amigos em Nova Petrópolis, o casal, que pegou a estrada no final de 2023, segue rumo ao Paraguai e, depois, ao Ushuaia, no ponto mais ao Sul da América.

— Queríamos conhecer nosso país antes, experimentar o carro e a estrada. Hoje não nos vemos mais em uma casa normal, chegamos em setembro do ano passado em Caxias e seguimos dormindo na van porque ela é realmente a nossa casa — contou Sana.

Para a retomada da aventura foram feitas melhorias no motorhome, que ganhou pintura nova, bateria de lítio com mais autonomia e aquecedor a diesel. A gata Pantufa, que atravessou o país, vai junto novamente depois de aproveitar a Serra para renovar as vacinas.

O casal e a companheira de viagem: a gata Pantufa. Porthus Junior / Agencia RBS

A rotina do casal é publicada nas redes sociais, que já contam com mais de 10 mil seguidores no Instagram e 5 mil assinantes no YouTube. O modo de vida fez com que Rafael e Sana se tornassem influenciadores de viagens, promovendo as cidades por onde passam e dando dicas, como as novidades que puderam conferir na ExpoRaiz, a feira do segmento que ocorreu na primeira semana de maio em Novo Hamburgo.

— Temos um objetivo, mas queremos levar as pessoas a conhecer o meio do caminho, que foi o que mais nos surpreendeu. A vida na estrada é mudar de quintal sempre que quiser e conhecer gente. Não temos uma data para chegar aos Estados Unidos porque vivemos no carro e não temos pressa, mas a ideia é voltar daqui uns dois anos de avião e deixar a van nos esperando em algum lugar — disse Bussato.

Para as viagens, os seis metros quadrados do interior da van foram adaptados para servir de sala com mesa e assento para quatro pessoas, cozinha com pia, fogão, frigobar, forno, banheiro e um quarto com cama de casal. A van recebeu placas de energia solar e produz a própria energia. Reservatórios com capacidade para 200 litros de água foram fixados na parte de trás da van — a "garagem" da casa — e que permitem abastecimento com água quente para o chuveiro.