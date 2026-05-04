Casa é destruída em incêndio no Distrito Industrial, em Canela  

Bombeiros realizam o rescaldo no local. Corpo de Bombeiros Militar de Canela / Divulgação

Uma residência localizada na Alameda João Marchesi, no bairro Distrito Industrial, em Canela, foi totalmente consumida pelas chamas. O caso aconteceu por volta do meio-dia desta segunda-feira (4), quando os bombeiros foram acionados.

A suspeita inicial é de que o fogo tenha começado a partir de um curto-circuito. Moravam na casa duas mulheres, de 62 e 27 anos, dois homens, de 38 e 32 anos, e dois adolescentes, de 14 e 13 anos. Não há informações de feridos.