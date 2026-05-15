Carreta do Sesc oferece consultas e vacinas gratuitas em Caxias do Sul a partir de quarta

A praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, receberá a Carreta do Serviço Social do Comércio (Sesc) Saúde Preventiva, a partir de quarta-feira (20), às 11h. O serviço ofertará gratuitamente consultas de optometria (visão) e vacinas do calendário nacional e Influenza para os grupos prioritários até o dia 1º de julho.
A unidade itinerante atenderá a população por sete semanas, sendo que a sala para vacinação do Calendário Nacional de Imunizações é voltada para o público a partir dos seis anos e Influenza para grupos prioritários.
Além disso, serão até 800 consultas de optometria e até 300 de oftalmologia para crianças e adolescentes das escolas da rede pública, dos seis aos 16 anos, com o “Projeto Ver com Saúde”.
O horário de funcionamento da unidade móvel será: de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h30min; e sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h. A Sala de Vacinas funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h às 16h40min; e sexta-feira das 8h30min às 12h e das 13h às 14h.
A regulação será feita pela Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, em parceria com o Sesc. O repasse financeiro para as consultas oftalmológicas e de optometria não trará custos ao município, que ficará responsável pela compra e entrega dos óculos prescritos aos pacientes que forem encaminhados.
Para isso, por intermédio da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC), haverá parceria com quatro óticas da cidade, que farão as doações. A previsão é de que pelo menos 500 óculos sejam disponibilizados.
Cronograma das atividades
- Deslocamento da unidade móvel até o município:
- 18/5 e 19/5: instalação e montagem da unidade (interna e externa)
- Início das consultas de optometria: 20/5
- Evento de lançamento da unidade: previsto para 20/5
- Início das consultas com oftalmologista: previsto para 22/6
- Desmontagem interna, externa e deslocamento da unidade móvel: 1º e 2 de julho.