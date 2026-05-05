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Até 20 de junho
Notícia

Campanha do Agasalho é lançada em Caxias do Sul com mobilização que começa neste sábado

Coleta terá início com uma ação especial em frente à Praça Dante Alighieri. Cerca de 400 caixas de coleta serão distribuídas em comércios, condomínios, farmácias e supermercados do município

Pablo Ribeiro

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