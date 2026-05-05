Campanha do Agasalho é lançada em Caxias do Sul com mobilização que começa neste sábado

Símbolo do polvo representa o abraço coletivo e a união da comunidade em torno da causa. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

A Campanha do Agasalho 2026 foi lançada na manhã desta terça-feira (5) em Caxias do Sul, durante evento realizado na sede da Fundação Caxias. Foram apresentados o mote da campanha, o calendário de ações, os pontos de coleta e os detalhes da mobilização deste ano, que busca ampliar o engajamento da comunidade na doação de roupas e itens de inverno.

A coleta terá início no sábado (9), véspera do Dia das Mães, com uma ação especial em frente à Praça Dante Alighieri, das 8h às 18h. Uma equipe estará mobilizada desde as 6h para preparar a estrutura de recebimento das doações. A partir desta data, cerca de 400 caixas de coleta serão distribuídas em comércios, condomínios, farmácias e supermercados do município.

Os pontos de coleta estarão organizados por bairros, e a lista completa dos locais será divulgada nas redes sociais da entidade nos próximos dias.

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Neste ano, a campanha traz como tema Abraço que aquece. Ajude o polvo a aquecer o povo. O símbolo do polvo representa o abraço coletivo e a união da comunidade em torno da causa. A iniciativa busca arrecadar roupas masculinas, femininas e infantis em bom estado, além de calçados, cobertores e mantas.

Após a triagem, os itens serão destinados a mais de 100 entidades assistidas pela Fundação Caxias.

A campanha terá duração de 40 dias, seguindo até 20 de junho. Não há uma meta específica de arrecadação, mas a expectativa é repetir ou superar os números do ano passado, quando foram arrecadadas 260 mil peças.

A solidariedade no DNA de Caxias

Durante o lançamento, os responsáveis pela campanha reforçaram o apelo à solidariedade e destacaram o papel da comunidade para o sucesso da mobilização.

Coordenador da Campanha do Agasalho, José Theodoro resgatou a história da iniciativa, que começou em 2001 com a arrecadação de cerca de 10 mil peças, e destacou o crescimento ao longo dos anos impulsionado pela participação da população.

— Se há um objetivo que a gente conseguiu atingir nessa trajetória, foi confirmar aquilo que Caxias já tem no seu DNA, que é a solidariedade e a espiritualidade. Que a partir deste sábado nós possamos novamente referendar esse espírito de solidariedade fazendo as doações. O frio atinge, sim. O frio é um sentimento de muita dor, e a campanha do agasalho é mais do que doar roupas. É se preocupar com aquele que, por um motivo ou outro, não teve o privilégio que nós temos e que espera de nós um abraço, um acolhimento — pontuou.

Ao relacionar o tema deste ano, ele enfatizou o simbolismo da ação:

— Esse doar é um abraço que eu estou dando a pessoas que eu não conheço. O ‘abraço que aquece’ é justamente isso — destacou.

Pablo Ribeiro / Agencia RBS

O presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena, também ressaltou o aumento da demanda por doações neste ano, especialmente em razão da chegada de novas famílias ao município.

— Nós esperamos receber muito mais agasalhos, porque temos uma comunidade que chegou e que não esperávamos. São pessoas que vêm de várias regiões, muitas vezes por conta do que o clima tem provocado. Tem muitas pessoas que chegaram sem roupa, sem nada. E elas têm as suas necessidades também — afirmou.

Sirena também incentivou a organização de campanhas em diferentes espaços:

— Eu acredito que todo mundo tem uma roupa para doar. Então, que empresas, condomínios e grupos organizem suas campanhas. A Fundação vai buscar essas roupas.

Quem desejar organizar coletas próprias pode entrar em contato com a Fundação Caxias pelo telefone (54) 3223-0528 para agendar a retirada dos donativos ou realizar a entrega diretamente na sede, localizada na Rua Garibaldi, 248, no bairro Pio X.