Caminhão da Codeca tomba na Rota do Sol, em Caxias, e bloqueia retorno de acesso a Fazenda Souza

Não há previsão de retirada do veículo tombado e da liberação da via. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Um caminhão modelo Mercedes Axor da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) tombou na Rota do Sol na madrugada desta quarta-feira (20). O acidente foi registrado por volta das 3h, no km 156, na rotatória de acesso a Fazenda Souza.

Segundo relatos de colegas do motorista, ele teria tentado desviar de um veículo que parou na rodovia quando tombou. Isso foi bem no retorno de acesso a Fazenda Souza, bloqueando a conversão para quem sai de Ana Rech e quer acessar o distrito caxiense, ou seguir em direção ao Litoral.

Caminhão, que estava carregado de resíduos, seguia em direção ao aterro sanitário. Marcos Cardoso / Agencia RBS

O caminhão, que estava carregado de resíduos, seguia em direção ao aterro sanitário. Segundo a Codeca, o motorista não se feriu.