Geral

Caxias do Sul
Notícia

Caminhão da Codeca tomba na Rota do Sol, em Caxias, e bloqueia retorno de acesso a Fazenda Souza

Acidente teria acontecido por volta das 3h desta quarta-feira

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS