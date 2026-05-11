Caminhada guiada e gratuita quer valorizar o patrimônio do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul

Andar pelas ruas, conhecer a história dos pontos turísticos e registra-los em imagens será a missão dos participantes de mais uma caminhada do projeto Fotos e Fatos - Calendário Lourdes, que ocorre neste sábado (16), a partir das 13h30min, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. A atividade é gratuita, mas é preciso fazer a inscrição.
O ponto de partida será na Capela Santo Sepulcro; após, o roteiro segue até o Arquivo Histórico, o Monumento Nacional ao Imigrante e o Complexo Gastronômico e Cultural Fabbrica. Em todas as paradas, os participantes serão recebidos por professores que irão falar sobre a história do local e a sua importância para a preservação da memória. Estima-se que a rota dure cerca de três horas.
A inscrição para participar da caminhada pode ser feita de forma gratuita pelo link.
Serviço
- O quê: Visita Mediada do Projeto Fotos e Fatos – Calendário Lourdes 2026.
- Quando: sábado (16), às 13h30min – saída da Capela do Santo Sepulcro (Av. Júlio de Castilhos, 672).
- Onde: Capela do Santo Sepulcro, Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, Monumento Nacional ao Imigrante e Fabbrica – Complexo Gastronômico e Cultural.
- Quanto: Gratuito.