Caminhada guiada e gratuita quer valorizar o patrimônio do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul

A caminha é realizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Guilherme Biegelmeyer / Divulgação

Andar pelas ruas, conhecer a história dos pontos turísticos e registra-los em imagens será a missão dos participantes de mais uma caminhada do projeto Fotos e Fatos - Calendário Lourdes, que ocorre neste sábado (16), a partir das 13h30min, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. A atividade é gratuita, mas é preciso fazer a inscrição.

O ponto de partida será na Capela Santo Sepulcro; após, o roteiro segue até o Arquivo Histórico, o Monumento Nacional ao Imigrante e o Complexo Gastronômico e Cultural Fabbrica. Em todas as paradas, os participantes serão recebidos por professores que irão falar sobre a história do local e a sua importância para a preservação da memória. Estima-se que a rota dure cerca de três horas.

A inscrição para participar da caminhada pode ser feita de forma gratuita pelo link.

Serviço