Geral

Valorização do patrimônio
Notícia

Caminhada guiada e gratuita quer valorizar o patrimônio do bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul

A rota, no próximo sábado, se inicia na Capela Santo Sepulcro e segue por outros locais tradicionais. É preciso se inscrever

Augusto Martins

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