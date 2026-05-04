Blitz de conscientização no trânsito, em Caxias, integra programação do Maio Amarelo

Os elevados números de mortes registradas no trânsito de Caxias do Sul — são 966 de 2007 até abril de 2026 — reforçam o debate da segurança viária na cidade. Pensando nisso, a secretaria Municipal de Trânsito, dentro da programação da Campanha Maio Amarelo, realiza blitzes para incentivar a conscientização dos motoristas.

A primeira será nesta quarta-feira (6), das 7h às 8h30min, em frente à prefeitura. Nas ações (outras datas serão divulgadas nos próximos dias), os servidores da Escola Pública de Trânsito e da Fiscalização promoverão atividades para estimular a educação no trânsito e o respeito às leis.