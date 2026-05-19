Bento Gonçalves amplia transporte gratuito para pacientes com consultas e exames na Capital; veja como funciona

A prefeitura de Bento Gonçalves ampliou o transporte gratuito para Porto Alegre voltado aos pacientes que precisam realizar consultas e exames na capital gaúcha. O serviço já era ofertado, mas agora a iniciativa é uma parceria com a Bento Transportes e tem dois horários diários de partida: de segunda a sexta-feira, às 4h15min e às 7h15min, com saída da rodoviária. Além disso, o paciente poderá voltar mais cedo, caso o agendamento termine antes do esperado (veja mais detalhes abaixo).