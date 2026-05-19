Bento Gonçalves amplia transporte gratuito para pacientes com consultas e exames na Capital; veja como funciona

A prefeitura de Bento Gonçalves ampliou o transporte gratuito para Porto Alegre voltado aos pacientes que precisam realizar consultas e exames na capital gaúcha. O serviço já era ofertado, mas agora a iniciativa é uma parceria com a Bento Transportes e tem dois horários diários de partida: de segunda a sexta-feira, às 4h15min e às 7h15min, com saída da rodoviária. Além disso, o paciente poderá voltar mais cedo, caso o agendamento termine antes do esperado (veja mais detalhes abaixo).
Os pacientes isolados, acamados, seguem a agenda combinada com o Setor de Transportes. O transporte nos finais de semana e feriados também seguem sendo realizados pelos carros e ambulâncias.
Para outras informações: 3055.7264 ou 3055.7267
Como deve funcionar
- Para utilizar o serviço, o paciente é encaminhado diretamente pela Unidade Básica de Saúde (UBS) que o atendeu.
- Na rodoviária de Porto Alegre, os usuários serão recebidos por um fiscal da empresa Bento, que fará o encaminhamento para o micro-ônibus até os hospitais de destino.
- Quando deixarem os pacientes nos hospitais, os motoristas do micro-ônibus fornecerão um número de contato.
- Assim que as consultas terminarem, os pacientes deverão entrar em contato para solicitar o retorno para a rodoviária da capital gaúcha.
- Além disso, na rodoviária de Porto Alegre, os pacientes terão à disposição uma sala VIP com água, ar-condicionado e sofás, proporcionando mais conforto durante a espera pelo ônibus de retorno, sendo encaixados no próximo ônibus disponível para Bento Gonçalves.