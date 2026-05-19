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Bento Gonçalves amplia transporte gratuito para pacientes com consultas e exames na Capital; veja como funciona

Serviço que já era oferecido está com duas partidas diárias às 4h15min e às 7h15min, com saída da rodoviária

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