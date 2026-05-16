Bancas, lojas e até estádio viram ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Caxias do Sul

Trocas são essenciais para obter todas as 980 figurinhas necessárias. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Aberta a corrida para completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo no início de maio, este sábado (16) foi de reunião em pontos de Caxias do Sul para troca das cartinhas repetidas. O livro ilustrado produzido pela Panini tem espaço para 980 cromos, sendo que cada envelope contendo sete unidades custa R$ 7.

A banca de revista do largo da prefeitura, no bairro Exposição, é um dos principais locais para as atividades. Por volta das 9h, a turma começou a se aglomerar e a negociar.

O dentista Kássio Zinn, 36 anos, e o filho dele Lorenzo, seis, preencheram quase metade do álbum e fazem o controle das figurinhas que restam anotando em uma folha. Eles já garantiram craques como Vini Jr. e Rodrygo, da Seleção Brasileira, além do ídolo do menino, o português Cristiano Ronaldo.

A brincadeira serve como um momento em família:

— O melhor é ver ele feliz e participar disso com ele. Esses momentos entre pai e filho são diferenciados, tem coisas que o dinheiro não paga.

Com o apoio do pai, Marcelo Giusti de Almeida, 52, o estudante José Guilherme, 14, está em busca de completar o seu terceiro álbum da Copa. A dupla tenta sempre manter um estoque de repetidas para poder circular nos eventos de troca e conseguir as figurinhas que faltam para colar.

— É bem legal. Também serve para conhecer pessoas novas, conversar, saber que você pode ajudar elas e elas podem te ajudar. Isso diminui o gasto. Se fossemos só comprar figurinha, gastaríamos uma fortuna — diz o rapaz.

Além das trocas, tem colecionadores que acumulam muitas repetidas e as vendem. É o caso do massoterapeuta Fábio Gonçalves, 41, que guarda centenas delas em uma caixa, classificando-as por time e ordem numérica. Ele cobra a partir de R$ 1,20 as comuns, de jogadores. Cartinhas brilhantes, que estampam escudos, por exemplo, podem chegar a R$ 5 cada.

— Eu comecei quando criança, na década de 1990, e fui pegando o gosto. Na Copa do Mundo quem não coleciona, começa a colecionar — afirma.

A SER Caxias entrou na brincadeira e convidou os colecionadores a se reunirem nesta manhã de sábado em uma das entradas do Estádio Centenário para trocar figurinhas. Embora o movimento estivesse mais tímido no local, em frente à loja grená Bravo 35, o vai e vem de cromos acontecia.

O casal Paulo Grassioli Schreinert, 35, e Vitória Ballvé Borba, 31, se livrou de boa parte das repetidas que levou ao ponto de encontro. Juntos eles preenchem álbuns da Copa desde a edição de 2018, mas cada um já colecionava figurinhas ainda na infância.

— É uma coisa que encontramos em comum entre nós — diz ela.

Schreinert conta que eles ainda aguardam chegar o livro em capa dura e uma série de envelopes que compraram pela internet:

— Percebemos que como a gente comprou muitos pacotinhos, vinha sempre os mesmos países, enquanto em torno de 10 países não vinha nenhuma. Então estamos priorizando essas figurinhas nas trocas.