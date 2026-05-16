Bancas, lojas e até estádio viram ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Caxias do Sul

Aberta a corrida para completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo no início de maio, este sábado (16) foi de reunião em pontos de Caxias do Sul para troca das cartinhas repetidas. O livro ilustrado produzido pela Panini tem espaço para 980 cromos, sendo que cada envelope contendo sete unidades custa R$ 7.
A banca de revista do largo da prefeitura, no bairro Exposição, é um dos principais locais para as atividades. Por volta das 9h, a turma começou a se aglomerar e a negociar.
O dentista Kássio Zinn, 36 anos, e o filho dele Lorenzo, seis, preencheram quase metade do álbum e fazem o controle das figurinhas que restam anotando em uma folha. Eles já garantiram craques como Vini Jr. e Rodrygo, da Seleção Brasileira, além do ídolo do menino, o português Cristiano Ronaldo.
A brincadeira serve como um momento em família:
— O melhor é ver ele feliz e participar disso com ele. Esses momentos entre pai e filho são diferenciados, tem coisas que o dinheiro não paga.
Com o apoio do pai, Marcelo Giusti de Almeida, 52, o estudante José Guilherme, 14, está em busca de completar o seu terceiro álbum da Copa. A dupla tenta sempre manter um estoque de repetidas para poder circular nos eventos de troca e conseguir as figurinhas que faltam para colar.
— É bem legal. Também serve para conhecer pessoas novas, conversar, saber que você pode ajudar elas e elas podem te ajudar. Isso diminui o gasto. Se fossemos só comprar figurinha, gastaríamos uma fortuna — diz o rapaz.
Além das trocas, tem colecionadores que acumulam muitas repetidas e as vendem. É o caso do massoterapeuta Fábio Gonçalves, 41, que guarda centenas delas em uma caixa, classificando-as por time e ordem numérica. Ele cobra a partir de R$ 1,20 as comuns, de jogadores. Cartinhas brilhantes, que estampam escudos, por exemplo, podem chegar a R$ 5 cada.
— Eu comecei quando criança, na década de 1990, e fui pegando o gosto. Na Copa do Mundo quem não coleciona, começa a colecionar — afirma.
A SER Caxias entrou na brincadeira e convidou os colecionadores a se reunirem nesta manhã de sábado em uma das entradas do Estádio Centenário para trocar figurinhas. Embora o movimento estivesse mais tímido no local, em frente à loja grená Bravo 35, o vai e vem de cromos acontecia.
O casal Paulo Grassioli Schreinert, 35, e Vitória Ballvé Borba, 31, se livrou de boa parte das repetidas que levou ao ponto de encontro. Juntos eles preenchem álbuns da Copa desde a edição de 2018, mas cada um já colecionava figurinhas ainda na infância.
— É uma coisa que encontramos em comum entre nós — diz ela.
Schreinert conta que eles ainda aguardam chegar o livro em capa dura e uma série de envelopes que compraram pela internet:
— Percebemos que como a gente comprou muitos pacotinhos, vinha sempre os mesmos países, enquanto em torno de 10 países não vinha nenhuma. Então estamos priorizando essas figurinhas nas trocas.
Na loja de conveniência TriShop, no bairro São Pelegrino, o movimento foi intenso para troca de figurinhas nesta manhã. O estabelecimento da RodOil organizou várias mesas para a galera utilizar para as negociações, que se estendem até o fim da tarde. O local também faz a venda dos produtos da Panini.