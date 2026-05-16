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Pra se livrar das repetidas
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Bancas, lojas e até estádio viram ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Caxias do Sul

Corrida para completar o álbum do torneio levou público de todas as idades às ruas neste sábado 

Luca Roth

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