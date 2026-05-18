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Audiência pública na Câmara de Caxias do Sul debate alternativas para o acesso ao bairro Monte Bérico na RS-122

Nas obras de duplicação do contorno norte da rodovia, moradores pedem a construção de um viaduto, mas concessionária alega que precisa seguir o contrato, que prevê uma rótula alongada e passarela de pedestres

Pedro Zanrosso

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