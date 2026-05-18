Audiência pública na Câmara de Caxias do Sul debate alternativas para o acesso ao bairro Monte Bérico na RS-122

Reunião ocorreu na noite desta segunda-feira (18), na Câmara de Caxias do Sul. Pedro Zanrosso / Agência RBS

Em audiência pública na noite desta segunda-feira (18), moradores do bairro Monte Bérico e prefeitura de Caxias do Sul solicitaram ao Estado que o projeto que está sendo executado pela concessionária da RS-122 contemple a construção de um viaduto no acesso à localidade. Neste ponto da rodovia, o contrato com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) prevê a construção de uma rótula alongada e uma passarela para pedestres.

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No plenário da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, representantes da comunidade protestaram e foram ouvidos pela direção da concessionária. A reunião não teve a presença de representantes do governo estadual.

Prevista no contrato de duplicação do contorno norte da RS-122, a rótula alongada no trecho de acesso a Monte Bérico, em Caxias do Sul, foi o tema que motivou a reunião.

Moradores levaram cartazes que lembravam os acidentes registrados no trecho antes dos semáforos serem instalados e pediram a construção de um viaduto no cruzamento.

De acordo com a representante da Associação de Moradores, Nádia Mendes, em 2014, ano da instalação dos semáforos por meio de uma ação civil pública, foram seis mortes em um período de 10 meses.

— A rótula alongada não expressa segurança, queremos a elevada ou a continuidade dos semáforos. Em 2014, em 10 meses foram seis mortes e, com base nisso, buscamos os semáforos como alternativa de segurança. A Ceasa está localizada nesse trecho que é um ponto de escoamento da produção — argumentou Nádia.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, manteve o discurso de que a solução está prevista em contrato, mas deixou a porta aberta para o caso do governo do Estado se sensibilizar com a causa:

— Viemos ouvir a comunidade, não temos como alterar o que está posto em contrato, porque hoje a tarifa atual não permite um investimento além do que já está sendo feito. A rótula alongada se mostrou o dispositivo mais adequado conforme os estudos de tráfego. Para mudar o projeto, é preciso a autorização do governo do Estado e a readequação do contrato e seus valores.

A audiência teve a presença do prefeito Adiló Didomenico, que na semana passada enviou um ofício ao governador Eduardo Leite sugerindo a construção do viaduto:

— Sabemos que a CSG não tem o poder de alterar, mas queremos que sejam sensíveis para reivindicar junto ao governo do Estado. Se quisermos pensar na frente, a opção é o viaduto, senão daqui a 15 anos teremos um novo problema com a rodovia duplicada e o aumento do fluxo.

Autor do requerimento para o encontro, o deputado estadual Pepe Vargas (PT) acompanhou a reunião pública e lamentou a ausência de representantes do governo do Estado:

— Fizemos o convite, como não compareceram, faremos agora a convocação do secretário de Transportes, que é um instrumento mais contundente para que possamos ouvi-los — disse, na abertura.

O deputado estadual Carlos Branchier considerou a ausência do Estado como simbólica: