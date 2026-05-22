Geral

Maio Amarelo
Notícia

Atropelamentos lideram mortes no trânsito em Caxias do Sul desde 2020

Levantamento foi apresentado pelo coordenador de estatísticas do Detran, Marcos Daniel Zuanazzi, em seminário da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e da Escola Pública de Trânsito (EPT) 

Gabriela Alves

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