Atropelamentos lideram mortes no trânsito em Caxias do Sul desde 2020

Perimetral Bruno Segalla, na região Sul, registrou 10 acidentes com morte no período do estudo. Porthus Junior / Agencia RBS

Maio é o mês que marca o movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito. O Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção aos cuidados no trânsito e aos altos números de acidentes.

Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e a Escola Pública de Trânsito (EPT) promoveram um seminário nesta sexta-feira (22). Nele, o coordenador de estatísticas do Detran, Marcos Daniel Zuanazzi, revelou que desde 2020 em Caxias do Sul, 257 acidentes fatais foram registrados.

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Como parte da programação, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e a Escola Pública de Trânsito (EPT) promoveram um seminário nesta sexta-feira (22). Durante o evento, o coordenador de Estatísticas do Detran-RS, Marcos Daniel Zuanazzi, apresentou dados que revelam um cenário preocupante em Caxias do Sul: desde 2020, foram registrados 257 acidentes fatais no município.

O índice de vítimas por ocorrência é de 1,07, o que significa que o número de mortos supera o total de acidentes registrados. Isso ocorre porque um mesmo sinistro pode envolver mais de uma vítima fatal, como passageiros de carros ou motocicletas.

Entre 2020 e 2026, os atropelamentos foram o tipo de acidente que matou mais pessoas, seguido de:

Atropelamentos: 71

Colisões laterais: 41

Choque (batida contra um objeto fixo): 36

Colisões frontais: 35

Tombamentos: 16

Capotamentos: 12

Os acidentes fatais se concentram principalmente nos finais de semana, entre sexta-feira e domingo, padrão que, segundo Zuanazzi, se repete em todo o Rio Grande do Sul. A maioria das ocorrências acontece durante a noite e a madrugada.

— À noite, nas rodovias, ocorre a maior quantidade de acidentes fatais. Na madrugada também é elevado. E a quantidade de veículos que tem na madrugada é muito menor — diz o coordenador de estatísticas do Detran.

Vias com mais acidentes fatais

Entre as rodovias, a RS-122 lidera o número de acidentes fatais em Caxias do Sul desde 2020. Foram 55 ocorrências, que resultaram em 61 mortes. Em seguida aparecem a RS-453, com 49 acidentes e 57 vítimas fatais, e a BR-116, com 37 sinistros e 40 mortes.

Na área urbana, as perimetrais concentram os maiores índices de fatalidades. A Perimetral Bruno Segalla, na região Sul, registrou 10 acidentes com morte no período. Já a Perimetral Rubem Bento Alves, nas regiões Norte e Oeste, contabilizou seis ocorrências fatais.

Ruas centrais também aparecem entre os pontos críticos. Na Moreira César e na Sinimbu, foram registrados quatro acidentes fatais em cada uma. Na Júlio de Castilhos, ocorreram três.

As vias com maior número de acidentes com feridos são praticamente as mesmas. A diferença é que a Perimetral Rubem Bento Alves ocupa a primeira posição, com 197 ocorrências com lesão.

Somente entre janeiro e abril de 2026, Caxias do Sul registrou 314 acidentes com feridos. Em 2025, foram 799 casos ao longo do ano.

Perfil das vítimas de acidentes de trânsito

Entre 2025 e abril de 2026, 21 condutores morreram, 11 pedestres e dez motociclistas. Em sua maioria, são homens. No caso dos pedestres, a métrica é mais equilibrada entre homens e mulheres.

A faixa etária varia de acordo com o tipo de acidente: enquanto os homens de 21 a 24 são a maioria das vítimas em acidentes de moto, os idosos, acima de 65 anos, são a maior parte das mortes por atropelamento.