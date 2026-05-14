Área verde do estacionamento rotativo de Caxias do Sul terá mudanças; confira os locais

O estacionamento rotativo na área verde custa R$ 2,30 por hora. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Caxias do Sul e a Rek Parking anunciaram nesta quinta-feira (14) mudanças na área verde do estacionamento rotativo. Haverá ampliação entre o Centro e o bairro Lourdes, e redução no São Pelegrino.

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A maior alteração será entre o Centro e Lourdes, abrangendo pontos de estacionamento em vias entre as ruas Os Dezoito do Forte, Sinimbu e Avenida Júlio de Castilhos (veja o mapa 1 - abaixo).

Outras novidades são a ampliação na Rua La Salle, entre a Rua Pinheiro Machado e Rua Bento Gonçalves, em São Pelegrino (mapa 2), a implantação da zona verde na Avenida Vindima (mapa 3), no Parque dos Macaquinhos, e o fim da cobrança na Avenida Rio Branco, próximo à Igreja de São Pelegrino (mapa 4).

As alterações entrarão em vigor após a demarcação e a sinalização serem concluídas.

O estacionamento rotativo na área verde custa R$ 2,30 por hora. Já na área azul, R$ 4,60.

Confira as mudanças: