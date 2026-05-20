Após tombamento de caminhão, trânsito é liberado na Rota do Sol, em Caxias do Sul

O trânsito foi liberado por volta das 10h40min desta quarta-feira (20) na rotatória de acesso a Fazenda Souza, na Rota do Sol, em Caxias do Sul, após um caminhão da Codeca, que havia tombado na rodovia, ser removido. O acidente foi registrado por volta das 3h20min, no km 156.

Segundo a Codeca, o motorista do caminhão teria tentado desviar de um veículo que parou na rodovia quando tombou. O acidente foi no retorno de acesso a Fazenda Souza e bloqueou por cerca de sete horas a conversão para quem saía de Ana Rech e queria acessar o distrito caxiense, ou seguir em direção ao Litoral.

O caminhão, carregado de resíduos, seguia em direção ao aterro sanitário. O motorista não se feriu.