Geral

Em Cambará do Sul
Notícia

Após seis décadas de conflitos, comunidade tem expectativa por acordo judicial para seguir morando no Parque de Aparados da Serra

Processo tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que coordena visita técnica nesta quarta-feira para conhecer o Povo dos Peraus e avançar para sessões de conciliação junto ao ICMBio

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS