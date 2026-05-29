Após incêndio na Igreja Matriz, Flores da Cunha divulga programação de Corpus Christi

A tristeza que tomou conta de Flores da Cunha na última segunda-feira (23), com o incêndio que atingiu a Igreja Matriz da cidade, dá espaço aos sentimentos de fé e solidariedade com a programação de Corpus Christi, que começa na próxima quinta (4) e segue até o dia 7.

A celebração da data religiosa no município é reconhecida pelos tradicionais tapetes de serragem colorida: neste ano serão 62 produzidos com a colaboração de 50 entidades. A confecção se inicia na quarta-feira (3), na Praça da Bandeira.

A programação ainda terá missa solene na quinta, em frente à igreja, seguida de procissão e missa campal no Eremitério Frei Salvador.

Neste período também vai ocorrer o Festival Vinhos e Menarosto na Praça da Bandeira, com a comercialização de vinhos, porções de menarosto e a realização de shows. A verba obtida com as vendas será destinada à reconstrução da igreja.

Quem também desejar contribuir com o restauro pode doar via pix da Associação Comunitária Fenavindima: igrejafloresdacunha@gmail.com.

Confira a programação

4 de junho (quinta-feira)

Programação religiosa

9h: Missa solene e procissão de Corpus Christi

Missa solene e procissão de Corpus Christi 12h: Almoço partilhado no Salão Paroquial

Almoço partilhado no Salão Paroquial 13h: 36ª Romaria Vocacional Frei Salvador com caminhada ao Eremitério

36ª Romaria Vocacional Frei Salvador com caminhada ao Eremitério 14h: Missa campal no Eremitério

Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira

10h30: Show com Giovanni Marquezeli

Show com Giovanni Marquezeli 11h às 20h: Comercialização de vinhos e menarosto

Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h

Comercialização de vinhos e menarosto Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h 13h: Show com Fernando Luzs

Show com Fernando Luzs 15h: Show com Som Brasil

Show com Som Brasil 17h: Show com Banda Florentina

6 de junho (sábado)

Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira

10h às 20h: Comercialização de vinhos e menarosto

Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h

Comercialização de vinhos e menarosto Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h 15h: Show com Maicon & Pontel

Show com Maicon & Pontel 16h30: Show com Mo' Blue

Show com Mo' Blue 18h: Show com Cristine Band

7 de junho (domingo)

Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira

10h às 18h: Comercialização de vinhos e menarosto

Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h

Comercialização de vinhos e menarosto Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h 13h: Show com Kimberly Lacerda

Show com Kimberly Lacerda 14h30: Show com Grupo Regional

Show com Grupo Regional 16h: Show com Andri & Hector

Sequência de menarosto – Salão Paroquial