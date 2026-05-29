Após incêndio na Igreja Matriz, Flores da Cunha divulga programação de Corpus Christi

A tristeza que tomou conta de Flores da Cunha na última segunda-feira (23), com o incêndio que atingiu a Igreja Matriz da cidade, dá espaço aos sentimentos de fé e solidariedade com a programação de Corpus Christi, que começa na próxima quinta (4) e segue até o dia 7.
A celebração da data religiosa no município é reconhecida pelos tradicionais tapetes de serragem colorida: neste ano serão 62 produzidos com a colaboração de 50 entidades. A confecção se inicia na quarta-feira (3), na Praça da Bandeira.
A programação ainda terá missa solene na quinta, em frente à igreja, seguida de procissão e missa campal no Eremitério Frei Salvador.
Neste período também vai ocorrer o Festival Vinhos e Menarosto na Praça da Bandeira, com a comercialização de vinhos, porções de menarosto e a realização de shows. A verba obtida com as vendas será destinada à reconstrução da igreja.
Quem também desejar contribuir com o restauro pode doar via pix da Associação Comunitária Fenavindima: igrejafloresdacunha@gmail.com.
Confira a programação
4 de junho (quinta-feira)
Programação religiosa
- 9h: Missa solene e procissão de Corpus Christi
- 12h: Almoço partilhado no Salão Paroquial
- 13h: 36ª Romaria Vocacional Frei Salvador com caminhada ao Eremitério
- 14h: Missa campal no Eremitério
Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira
- 10h30: Show com Giovanni Marquezeli
- 11h às 20h: Comercialização de vinhos e menarosto
Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h
- 13h: Show com Fernando Luzs
- 15h: Show com Som Brasil
- 17h: Show com Banda Florentina
6 de junho (sábado)
Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira
- 10h às 20h: Comercialização de vinhos e menarosto
Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h | 18h
- 15h: Show com Maicon & Pontel
- 16h30: Show com Mo' Blue
- 18h: Show com Cristine Band
7 de junho (domingo)
Festival Vinhos e Menarosto – Praça da Bandeira
- 10h às 18h: Comercialização de vinhos e menarosto
Horários em que as porções serão servidas: 11h | 14h
- 13h: Show com Kimberly Lacerda
- 14h30: Show com Grupo Regional
- 16h: Show com Andri & Hector
Sequência de menarosto – Salão Paroquial
- 12h: Almoço com sequência de menarosto. Parte da renda também será destinada à reconstrução da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.
Valor: R$ 130 - (54) 99612-2515.
Cardápio: macarrão, polenta frita, maionese, salada verde, pão colonial, menarosto (codorna, frango, porco e coelho), vinhos branco e tinto de mesa, suco de uva, água, finalização com biscoito colonial e café.