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Em prol da reconstrução
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Após incêndio na Igreja Matriz, Flores da Cunha divulga programação de Corpus Christi

Fogo destruiu igreja na última segunda-feira. Ações buscam arrecadar fundos para sua reconstrução

Augusto Martins

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