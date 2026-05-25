Após incêndio, Igreja Matriz de Flores da Cunha será interditada por risco de colapso estrutural

Após concluir o trabalho de rescaldo do incêndio que atingiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros decidiu pela interdição do prédio, por identificar risco de colapso estrutural no prédio, cuja construção iniciou em 1904 e foi concluída em 1914.
O capitão Pedro Henrique Sanhudo, que liderou a equipe de 12 bombeiros militares de Flores e de Caxias do Sul que atuou no combate ao incêndio, informou à reportagem os próximos passos a serem tomados.
- A partir da interdição será feito o isolamento do local, com a Guarda Municipal atuando na segurança patrimonial, e a partir de amanhã (terça-feira) inicia o trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP) - afirma o capitão.
O coordenador do IGP de Caxias, Airton Kraemer, confirma o início dos trabalhos para as 9h:
_ Iremos tentar determinar a dinâmica do sinistro, o foco e a causa.
Mais cedo, a prefeitura de Flores da Cunha emitiu nota com orientações de segurança à população:
- A orientação é para que a comunidade evite transitar nas proximidades da Igreja Matriz e mantenha atenção às alterações no trânsito, seguindo as orientações das equipes de segurança que atuam no local. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos responsáveis.
O prefeito em exercício, Márcio rech, manifestou solidariedade à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes:
- O que podemos dizer neste momento é que vamos nos restabelecer e reconstruir juntos. Flores da Cunha é uma comunidade forte, unida pela fé e pela sua história.