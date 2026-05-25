Após incêndio, Igreja Matriz de Flores da Cunha será interditada por risco de colapso estrutural

Trabalho para conter o incêndio envolveu 12 bombeiros militares de Flores da Cunha e de Caxias do Sul Porthus Junior / Agencia RBS

Após concluir o trabalho de rescaldo do incêndio que atingiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros decidiu pela interdição do prédio, por identificar risco de colapso estrutural no prédio, cuja construção iniciou em 1904 e foi concluída em 1914.

O capitão Pedro Henrique Sanhudo, que liderou a equipe de 12 bombeiros militares de Flores e de Caxias do Sul que atuou no combate ao incêndio, informou à reportagem os próximos passos a serem tomados.

- A partir da interdição será feito o isolamento do local, com a Guarda Municipal atuando na segurança patrimonial, e a partir de amanhã (terça-feira) inicia o trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP) - afirma o capitão.

O coordenador do IGP de Caxias, Airton Kraemer, confirma o início dos trabalhos para as 9h:

_ Iremos tentar determinar a dinâmica do sinistro, o foco e a causa.

Mais cedo, a prefeitura de Flores da Cunha emitiu nota com orientações de segurança à população:

- A orientação é para que a comunidade evite transitar nas proximidades da Igreja Matriz e mantenha atenção às alterações no trânsito, seguindo as orientações das equipes de segurança que atuam no local. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos responsáveis.

O prefeito em exercício, Márcio rech, manifestou solidariedade à Paróquia Nossa Senhora de Lourdes:

- O que podemos dizer neste momento é que vamos nos restabelecer e reconstruir juntos. Flores da Cunha é uma comunidade forte, unida pela fé e pela sua história.



