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Após incêndio, Igreja Matriz de Flores da Cunha será interditada por risco de colapso estrutural

Corpo de Bombeiros tomou a decisão após concluir o trabalho de rescaldo, por volta das 19h15min desta segunda-feira. Foi identificado risco de dano estrutural no prédio centenário

Andrei Andrade

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