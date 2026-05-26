Após incêndio em igreja matriz, Flores da Cunha mantém programação de Corpus Christi e Festival do Menarosto

Atingida por incêndio, igreja matriz deverá passar por reconstrução custeada por doações da comunidade e empresários. Porthus Junior / Agencia RBS

A tradicional confecção dos tapetes de serragem colorida, feitos durante o feriado de Corpus Christi, será mantida em Flores da Cunha. A informação foi confirmada pelo pároco, frei Jadir Segala.

A decisão de seguir com a programação na próxima semana foi tomada em conjunto com a prefeitura de Flores da Cunha, em uma reunião realizada na manhã da terça-feira (26).

Apesar da comunidade lidar com os impactos causados pelo incêndio que destruiu a Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, o entendimento das autoridades foi de que o momento servirá para fortalecer a união e sensibilizar moradores e visitantes em uma campanha em prol da reconstrução.

— Decidimos criar uma campanha solidária para auxiliar na reconstrução. Qualquer doação será bem-vinda. Até um pequeno grão de milho se tornará enorme nesse projeto — declara o frei.

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix igrejafloresdacunha@gmail.com em nome da Associação Comunitária Fenavindima.

Frei Jadir Segala e o prefeito em exercício Marcio Rech decidiram em conjunto manter as celebrações na próxima semana. Porthus Junior / Agencia RBS

Para organizar os trabalhos de reconstrução foi criada uma comissão. Empresários de Flores da Cunha também iniciaram uma mobilização para colaborar com o projeto.

Também durante a reunião, a prefeitura definiu que os lucros do Festival Vinhos e Menarosto serão destinados para a recomposição da igreja matriz. O evento gastronômico está confirmado na próxima semana. No momento, a prefeitura trabalha na reestruturação do programa. Detalhes como horários e valores deverão ser divulgados nos próximos dias.

— A gente teve a ideia de manter a programação justamente para aproveitar o fluxo de pessoas que o município irá receber. Tirando os custos com a empresa contratada para fazer o menarosto, os lucros serão destinados à igreja — detalha o prefeito em exercício Marcio Rech.

Balanço de perdas e retorno das celebrações

Apesar da igreja se manter interditada pelo risco de colapso, a programação religiosa retorna nesta terça, em um espaço litúrgico preparado no Salão Paroquial. A primeira missa após o incêndio ocorre às 18h.

Na quarta-feira (27) representantes da seguradora da igreja irão realizar uma vistoria técnica no local. Será feito um levantamento dos danos causados pelo incêndio. A igreja foi avaliada pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), na manhã da terça. As causas do fogo não foram determinadas, contudo os técnicos acreditam que as chamas começaram no teto.

Na segunda, imagens sacras, como uma escultura do Cristo Morto, um quadro do frei Salvador Pinzeta e um pacote de hóstias foram retirados intactos da igreja pelos bombeiros. Contudo, a maior parte do mobiliário e materiais se perdeu pelas chamas ou foi destruído pela queda do telhado.

Danos na igreja serão relacionados na quarta-feira (27) pela equipe da seguradora. Porthus Junior / Agencia RBS

— Na terça consegui ter acesso ao interior da igreja. Restou muito pouca coisa. É muito triste. Ano passado tivemos a igreja da comunidade de Alfredo Chaves danificada pelo tornado, neste ano um incêndio na nossa matriz. Mas vamos nos levantar fortes. Deus está sempre conosco — prevê o frei.

O incêndio que destruiu a Igreja Matriz de Flores da Cunha iniciou por volta do meio-dia da segunda. Populares acionaram os bombeiros para combater as chamas. O espaço estava fechado quando o fogo iniciou e não havia pessoas dentro.