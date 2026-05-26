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Após incêndio em igreja matriz, Flores da Cunha mantém programação de Corpus Christi e Festival do Menarosto

Ações terão caráter solidário, com lucros do festival gastronômico destinados à reconstrução do espaço religioso. Um campanha de arrecadação de doações também está prevista. Valores poderão ser enviados via Pix 

Tamires Piccoli

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