Após dono de galo ser denunciado por perturbação de sossego em São Marcos, vizinhos entram em acordo na Justiça

O galo Kannemann é de estimação do metalúrgico Vilmar Daros Gomes que foi representado pelo advogado Fulvio Pessini. Fulvio Pessini / Acervo Pessoal

O incômodo de uma moradora com o canto de um galo durante as madrugadas foi parar na Justiça em São Marcos, mas terminou em acordo firmado em audiência na última terça-feira (27).

Foi logo quando se mudou para o bairro Jardim dos Plátanos, em outubro de 2024, que a empreendedora Roberta Bertolazzi começou a ouvir o canto do galo nas primeiras horas da madrugada. Incomodada, consultou vizinhos e tentou, sem resposta, contatar o dono do animal. A solução encontrada foi registrar um boletim de ocorrência.

— Ele canta incansavelmente a partir das 2h. Ficamos muito incomodados, passamos por chatos, mas registrei o boletim na polícia. Fiz a denúncia porque não nos deram bola quando reclamamos pessoalmente. Me chamaram na delegacia, mas achei que não chegaria ao ponto de uma audiência — diz.

Um ano e meio após o registro, o Ministério Publico (MP) apresentou a denúncia e os envolvidos, então, foram chamados para audiência de conciliação. No termo assinado pela juíza Ana Paula Della Latta, o dono do galo, o metalúrgico Vilmar Daros Gomes, se comprometeu a guardar o animal dentro da residência durante a noite.

Caso o acordo não fosse estabelecido, ele estaria sujeito, segundo o advogado Fulvio Pessini, a pagar, como penalidade, meio salário mínimo ou prestar serviços à comunidade.

— Pelo que pude perceber, a denunciante não entendeu que isso chegaria nessa esfera e não quis prejudicar ninguém. Propusemos que o galo fique em ambiente fechado durante a noite para abafar o som. A grosso modo, ele está em regime fechado à noite — brinca Fulvio.

Desde que o assunto foi encerrado na Justiça, Roberta percebeu mudanças:

— Dá a impressão que estão controlando o galo, o som está abafado. Minha única intenção era ter silêncio durante a noite. Muitas pessoas se identificaram, inclusive vizinhos que não tinham coragem de se expor e denunciar.

Para não perturbar, galo Kannemann vai ganhar rotina

Adotado pelo pai da técnica em enfermagem Deise Daros, o animal que foi parar na Justiça na Serra tem três anos, nasceu no sítio de um familiar em Vacaria e ganhou o nome de Kannemann em homenagem ao zagueiro do Grêmio.

O bicho, desde então, divide o pátio com três galinhas e um cachorro e, desde que o acordo com a vizinha foi feito, tem dormido no porão da casa da família, segundo Deise: