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Após dono de galo ser denunciado por perturbação de sossego em São Marcos, vizinhos entram em acordo na Justiça

Processo foi arquivado após mulher retirar a queixa sob a condição de que o animal seja recolhido à noite e som seja abafado

Pedro Zanrosso

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