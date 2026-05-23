Fiéis enfrentam frio e até caminhada descalça para participar da 147ª romaria de Caravaggio em Farroupilha

Mesmo com a temperatura em torno de 9ºC e o ar gelado das primeiras horas da manhã, os fiéis não deixaram de comparecer à 147ª romaria de Caravaggio, em Farroupilha, que iniciou neste sábado (23) e segue no domingo (24) e na terça-feira (26). Até as 13h, mais de 26,6 mil pessoas e 1.685 veículos já haviam passado pelo Santuário. A expectativa é de 90 mil romeiros até o fim da programação, na terça.

Neste ano, a romaria tem como lema Morada Consagrada de Deus, rogai por nós, propondo uma reflexão que une a dimensão religiosa com questões sociais contemporâneas, como o direito à moradia digna e o enfrentamento à violência, especialmente contra as mulheres.

Josiane cumpre a sua promessa desde 2022. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das fiéis que marcou presença pelo quarto ano seguido na romaria foi a costureira Josiane Conrado de Jesus, 34 anos, de Vale Real. Ela pediu à Nossa Senhora de Caravaggio que sua filha, Lorena, viesse ao mundo com saúde. Ela iniciou o percurso no shopping Villagio Caxias, totalizando mais de 15 quilômetros até o santuário.

— Fiz uma promessa de vir de pé descalço por cinco anos consecutivos para que minha filha nascesse com muita saúde. Como isso se realizou, agora estou pagando. É o quarto ano — contou.

Raphaela foi até o Mirante para agradecer pela sua saúde. Porthus Junior / Agencia RBS

A enfermeira de Bento Gonçalves Raphaela Farias Ferreira, de 28 anos, veio acompanhada de um grupo que partiu da Casa da Ovelha, nos Caminhos de Pedra. Ela estava no Mirante das Graças, agradecendo por estar saudável e fazendo um pedido.

— Ontem (sexta) recebi uma graça muito grande, que foi um exame que estava esperando e por isso que eu fiquei bem emocionada, achei que podia estar doente e não estou. Nossa Senhora do Caravaggio foi muito importante para mim, e receber essa graça um dia antes de vir caminhando até aqui foi incrível. Mas o pedido é conseguir passar num concurso público, mudar de vida — disse Raphaela.

Força dos jovens

Os pais de Rafaela, João Paulo e Vanessa Lazzaretti, e o namorado, Bruno Gonçalves, a acompanharam na caminhada até o Santuário. Porthus Junior / Agencia RBS

Um dos destaques dessa edição foi a forte presença dos jovens na 13ª Romaria da Juventude. Durante a chegada ao Santuário, muitos estavam com camisetas estampadas com a imagem do primeiro santo da geração millennial, Carlo Acutis. Um exemplo foi a família caxiense da jovem Rafaela Padilha, de 14 anos, que peregrinou do Stock Center até a igreja. Ela influenciou os pais e o namorado a entrarem no grupo de jovens da Catedral de Caxias do Sul.

— Quando iniciei a catequese, uma das catequistas me incentivou a participar do grupo de coroinhas. No início, estava com medo, mas depois eu fui e me apaixonei. Acho que o movimento das pessoas ao caminhar, mesmo que muitos quilômetros cansativos, por um bem maior, que é a nossa fé, me conquistou e trouxe eles para a igreja. Hoje meus pais estão até auxiliando na coordenação do grupo de jovens — comentou a jovem.

A mãe, Vanessa Lazzaretti, 34 anos, destacou que a caminhada foi cansativa, mas que acha muito bonito o movimento.

— Foi um pouco cansativo, mas a gente sempre vem dando umas paradinhas com calma. E com muita fé e perseverança a gente consegue. Acho que o mais bonito é a união da juventude. Isso motiva muito — pontuou.

Dom José Gislon celebrou a presença dos jovens durante a romaria. Porthus Junior / Agencia RBS

Inclusive Dom José Gislon ressaltou essa união dos jovens. Para o bispo, o movimento é essencial para a transformação da realidade da sociedade.

— As grandes transformações no mundo, na vida da igreja, da espiritualidade, foram feitas pelos jovens. Eles têm aquela capacidade de acolher o sopro do Espírito Santo no tempo e na história, para transformar a realidade de uma sociedade que, muitas vezes, já fez um longo caminho, já tem seus estigmas, mas o jovem, não. Ele é alguém que tem essa abertura de coração — refletiu o bispo.

Reitor celebra o movimento

O reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana, celebrou o número de fiéis que compareceram nesse primeiro dia de romaria.

— Já estamos muito felizes hoje, não esperávamos (tanto público). Já superamos as nossas expectativas, acho que a Missa Campal, que foi um ponto alto, foi possível ver na avenida, a esplanada lotada e muitos fiéis ainda chegando, então é bonito de ver isso aqui em Caravaggio — disse.

O padre Ricardo também aproveitou para deixar o convite para as missas de domingo e terça.

— É uma opção boa, temos muita segurança pelos caminhos, um bom amparo, tem alimentação muito acessível também, não só para exercer a sua espiritualidade. Eu fui fazer uma experiência antes, de caminhar pela avenida principal ouvindo esse som, de quando a gente vai chegando no Santuário, como é aprazível, você pode fazer uma caminhada serena, bacana — convidou o padre.

Fato inusitado

Um cachorro caramelo precisou ser "detido" após atacar alguns romeiros. Ninguém teve ferimentos graves, mas ele ficou sob os cuidados do Corpo de Bombeiros Militar até equipes da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Farroupilha realizarem o resgate.

Apesar do susto, o caramelo está sendo monitorado pelos bombeiros. Porthus Junior / Agencia RBS

Confissões e momentos de espiritualidade

Durante os três dias de romaria, os fiéis terão atendimento para confissões individuais no santuário antigo e nos confessionários do santuário novo.

Também será possível realizar pedidos de oração no interior do santuário antigo e junto à secretaria. Objetos religiosos estarão disponíveis para compra na loja oficial do Santuário e no espaço instalado na antiga capela das confissões, atual auditório.

Horários das missas

Sábado, dia 23

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Terço Luminoso: 18h

Domingo, dia 24

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Terça-feira, dia 26

Missas: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30min (missa campal), 12h, 13h, 15h, 16h e 17h

Santo Terço e Adoração ao Santíssimo: 14h

Além das missas e de toda a peregrinação, um dos momentos mais aguardados é o tradicional Terço Luminoso, marcado para este sábado (23), às 18h. A ação é inspirada em tradicionais celebrações realizadas em santuários ao redor do mundo, como Lourdes, na França; Fátima, em Portugal; e no Vaticano. Cerca de oito mil kits com velas, protetores e suportes estão sendo preparados para a récita do terço luminoso.

Segurança aos romeiros

O tenente-coronel Gomes salientou a organização prévia do evento. Porthus Junior / Agencia RBS

Conforme o tenente-coronel da Brigada Militar Giovani Gomes, a preparação para a romaria iniciou ainda em janeiro e conta com o apoio de equipes de Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Porto Alegre.