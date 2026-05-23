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Fiéis enfrentam frio e até caminhada descalça para participar da 147ª romaria de Caravaggio em Farroupilha

Cerca de 90 mil pessoas são esperadas no santuário até terça-feira (26). O tema deste ano aborda moradia digna e proteção às mulheres. Confira a programação das missas

Renata Oliveira Silva

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