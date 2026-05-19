Anjo Negro, músico, agente cultural e político caxiense morre aos 57 anos

Anjo Negro concorreu ao cargo de vereador pelo PCdoB em 2004 e 2012. Ver Descrição / Ver Descrição

Morreu nesta terça-feira (19), aos 57 anos, o músico, político, agente cultural, dirigente sindical e ex-diretor do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos de Comércio (SEAACOM), Vanderlei Ramos, conhecido como Anjo Negro.

Ele nasceu em Gramado e concorreu ao cargo de vereador pelo PCdoB em 2004 e 2012.

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Cantor e compositor, ficou conhecido por liderar a banda de rock Anjo Negro e Os Mercenários. Ele também tinha uma empresa de serviços, especializada no carregamento, montagem e transporte de pesadas estruturas de som.