Aguardada há 20 anos, Ciclovia do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, será inaugurada sábado

Pista possui dois metros e meio de largura e comporta calçada para pedestres e canteiro com paisagismo. Naiara Martini / Divulgação

Neste sábado (9) será inaugurada a Ciclovia do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O trajeto tem 3,2 km de extensão e acompanha a RS-444, a Estrada do Vinho, desde as proximidades da Vinícola Aurora até a Linha 8 da Graciema, onde irá ocorrer a cerimônia de abertura, a partir das 9h.

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A pista possui dois metros e meio de largura e comporta calçada para pedestres e canteiro com paisagismo, além de pavimentação, iluminação, drenagem e sinalização. O investimento foi de R$ 4.539.697,12 entre recursos do governo do Estado e contrapartida da prefeitura de Bento.

A execução foi coordenada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ipurb), com articulação da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale).