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Investimento de R$ 4,5 milhões
Notícia

Aguardada há 20 anos, Ciclovia do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, será inaugurada sábado

Trajeto tem 3,2 km de extensão e acompanha a RS-444, a Estrada do Vinho

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS