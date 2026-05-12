Agnolini frito com molho de goiabada e vinho é novidade do festival que ocorre sábado em Flores da Cunha

O agnolini é um clássico do inverno da Serra e em Flores da Cunha ganhou um festival, que chega na sua segunda edição neste sábado (16), na Praça da Bandeira. O evento começa às 10h, tem entrada gratuita e reúne gastronomia e atrações, como apresentações musicais e lançamento de livros (confira abaixo).
Estarão à venda diversas versões do agnolini: como sopa, frito e ao molho (bolonhesa, quatro queijos e frango), além da novidade deste ano, o agnolini frito com molho de goiabada com vinho. Os vinhos, espumantes e sucos produzidos em Flores da Cunha também estarão disponíveis.
No sábado também terá visita guiada ao Campanário da Igreja Matriz. O passeio ocorre às 9h, 10h, 15h e 16h e os ingressos custam R$ 15.
Programação
- 11h: DJ Lilo Lorandi
- 14h: Apresentação do Coro Municipal
- 14h30: Lançamento das obras Entre Tramas e Vinhos e Histórias (quase) esquecidas, de Graziela Mazzarotto e Danúbia Otobelli
- 15h: Show com Dan Ferreti e Banda
- 17h: Show com Santo Pagode
- 19h: Show com Le Farlalle
- 20h30: Rebobina com Tita e Rafa | Clássicos dos anos 80
Programe-se
- O quê: II Festival do Agnolini de Flores da Cunha
- Quando: 16 de maio (sábado)
- Onde: Praça da Bandeira, no centro de Flores da Cunha
- Horário: a partir das 10h
- Entrada: gratuita