Acusado de matar homem que passeava com cachorro em Caxias do Sul é condenado a 22 anos e prisão

O homem acusado pela morte de José Monteiro da Silveira, em fevereiro de 2024, foi condenado nesta quinta-feira (14) pelo Tribunal do Júri de Caxias do Sul. A Justiça definiu pena de 22 anos e oito meses, em regime inicial fechado, para Erondi da Silva Ramos, 41 anos.

Silveira, então com 34 anos, foi morto enquanto passeava com o cachorro, durante a noite de 24 de fevereiro, na Rua Sarmento Leite. Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), o réu teria se aproximado repentinamente e o esfaqueado. A vítima morreu no local.

Ramos, que estava preso, seguirá no sistema penitenciário. Cabe recurso da sentença.

A condenação, segundo a Justiça, é pelos crimes de homicídio qualificado e de homicídio qualificado tentado, ambos com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Na mesma noite, o acusado também teria tentado matar outro homem na mesma rua. Conforme a denúncia, o suspeito se aproximou da vítima perguntando as horas e, em seguida, sacou uma faca e tentou golpeá-la na região do peito.

A vítima que sobreviveu e outras quatro pessoas testemunharam no julgamento.