Acusado de matar homem que passeava com cachorro em 2024 vai a julgamento em Caxias do Sul

O Tribunal do Júri de Caxias do Sul julga nesta quinta-feira (14) um homem de 41 anos acusado de matar José Monteiro da Silveira, de 34 anos, em fevereiro de 2024. O réu também responde por uma tentativa de homicídio registrada na mesma noite em um local próximo ao crime.

A sessão será presidida pela juíza Isabela de Paiva Pessoa Loureiro, da 1ª Vara Criminal. Cinco testemunhas devem ser ouvidas durante o julgamento, entre elas a vítima da tentativa de homicídio.

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), Silveira passeava com seu cachorro naquela noite, na Rua Sarmento Leite, quando foi surpreendido pelo acusado, que teria se aproximado repentinamente e o esfaqueado. O homem morreu no local.

Na mesma noite, o acusado também teria tentado matar outro homem na mesma rua. Conforme a denúncia, o suspeito se aproximou da vítima perguntando as horas e, em seguida, sacou uma faca e tentou golpeá-la na região do peito.