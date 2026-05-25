Acidente provoca morte na BR-470, em Bento Gonçalves, nesta segunda-feira

Carro em que estava a vítima fatal do acidente, na tarde desta segunda-feira, em Bento Gonçalves Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Um acidente envolvendo três veículos, na tarde desta segunda-feira, deixou uma pessoa morta na BR-470, em Bento Gonçalves. A colisão ocorreu no km 211 da rodovia, próximo ao acesso ao bairro São Roque e ao trevo de Faria Lemos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no sentido veranópolis-Bento Gonçalves e envolveu um Vectra, uma caminhonete F1000 e um Siena, veículo no qual estava a vítima fatal. A identidade não foi divulgada, mas trata-se de um homem de 51 anos.

O trânsito no local flui em siga e pare, em sentido alternado, e deverá seguir assim pelas próximas horas. É aguardada a chegada da Perícia no local.