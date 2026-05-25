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Acidente provoca morte na BR-470, em Bento Gonçalves, nesta segunda-feira

Colisão envolvendo três veículos ocorreu no quilômetro 211 da rodovia, próximo ao acesso ao bairro São Roque. Um homem de 51 anos morreu

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