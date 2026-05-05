Acidente na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, envolve três caminhões e uma moto

Um acidente envolvendo três caminhões e uma moto chegou a bloquear totalmente a RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, na noite desta segunda-feira (4). A ocorrência foi registrada por volta de 19h30min no km 80 da rodovia estadual.
De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), por volta de 21h15min o trecho passou a funcionar no sistema siga e pare, mas logo foi liberado.
Ainda segundo as informações iniciais do tenente Marcelo Stassak, cinco pessoas ficaram feridas por conta do acidente. No momento, não há informações em quais veículos estavam e qual a condição de saúde das vítimas.