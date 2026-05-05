Geral

KM 80
Notícia

Acidente na RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, envolve três caminhões e uma moto

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), trecho ficou, ainda durante a noite, em siga e pare, mas logo foi liberado

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS