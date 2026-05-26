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Acidente na RS-122, em Farroupilha, deixa quatro pessoas feridas

Colisão no sentido Caxias-Farroupilha mobiliza bombeiros, Samu e Comando Rodoviário da Brigada Militar. Previsão é de liberação até as 18h

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