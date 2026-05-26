Acidente na RS-122, em Farroupilha, deixa quatro pessoas feridas

Um acidente ocorrido por volta das 16h desta terça-feira, no quilômetro 62 da RS-122, deixou quatro pessoas feridas. O local fica próximo à Curva da Julieta.

A colisão envolveu dois veículos e um terceiro foi atingido por estilhaços. Ficaram feridos três ocupantes de um VW Polo e um ocupante de um Fiat Uno. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.