Acidente entre três veículos deixa quatro feridos e gera lentidão na Rota do Sol, em Caxias

Movimento de veículos com tráfego lento na Rota do Sol neste domingo (3), fim de feriadão do Trabalhador. Julia Ribas / Agencia RBS

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Rota do Sol, na região de Vila Seca, em Caxias do Sul, por volta do meio-dia deste domingo (3).

Um Chevrolet Spin e um Renault Clio, que seguiam no sentido Litoral-Serra, bateram e, com o impacto, o Clio atingiu uma Toyota Hilux que trafegava no sentido oposto.

O condutor do Clio e três passageiros da Spin foram encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles.