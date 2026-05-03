Acidente entre três veículos deixa quatro feridos e gera lentidão na Rota do Sol, em Caxias

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Rota do Sol, na região de Vila Seca, em Caxias do Sul, por volta do meio-dia deste domingo (3).
Um Chevrolet Spin e um Renault Clio, que seguiam no sentido Litoral-Serra, bateram e, com o impacto, o Clio atingiu uma Toyota Hilux que trafegava no sentido oposto.
O condutor do Clio e três passageiros da Spin foram encaminhados para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
O trânsito está liberado no local, mas há congestionamento para os motoristas que seguem no sentido Litoral-Serra, já que este domingo é o último dia do feriadão do Trabalhador.