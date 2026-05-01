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Motociclista morre em acidente com carreta na RS-446, em Carlos Barbosa

Vítima é um homem de 68 anos. Trânsito no trecho segue em meia pista, com sistema de pare e siga

Gabriela Alves

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