Motociclista morre em acidente com carreta na RS-446, em Carlos Barbosa

Um acidente entre uma carreta e uma motocicleta deixou um morto na manhã desta sexta-feira (1º) na RS-446, na altura do km 12, em Carlos Barbosa, na Serra. O local fica próximo da comunidade de Santa Clara Baixa. O nome da vítima não foi divulgado. O acidente aconteceu por volta das 11h25min, nas proximidades da Ponte do Capitel.

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A vítima é um homem de 68 anos, que conduzia uma motocicleta Honda Bros, com placas de Carlos Barbosa. O outro veículo envolvido é um caminhão trator Iveco, com placas de Maringá (PR), acoplado a um semirreboque, dirigido por um homem de 59 anos.

De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv BM), os dois veículos seguiam no mesmo sentido. O veículo tombou sobre o motociclista, que morreu no local.

O condutor do caminhão ficou preso nas ferragens da cabine, foi resgatado e encaminhado para atendimento médico em um hospital de Bento Gonçalves.