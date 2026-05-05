Ação na Justiça determina que RGE apresente plano de remoção de fios soltos e outras medidas em Bento Gonçalves 

A RGE tem até 30 dias para apresentar um plano de trabalho para remoção dos fios soltos. Ascom / Divulgação

Paralelamente à ação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Procuradoria-Geral de Bento Gonçalves ajuizou uma outra Ação Civil Pública contra a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. No documento foi solicitada, em caráter liminar, a adoção de medidas para regularização da fiação e de equipamentos instalados em postes sob responsabilidade da concessionária.

A decisão foi proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou uma série de obrigações à empresa. Entre elas está a apresentação, no prazo de 30 dias, de um Plano de Trabalho detalhado, com cronograma para a inspeção, regularização, alinhamento e retirada de fios e equipamentos irregulares, inativos, clandestinos ou que representem risco.

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Após a entrega do plano, a concessionária deverá iniciar imediatamente as ações corretivas, priorizando áreas de maior risco e circulação. Também foi estabelecido o prazo de 90 dias para a apresentação do primeiro Relatório de Conformidade, comprovando as medidas adotadas, com atualizações periódicas a cada três meses.

A decisão judicial ainda determina que a empresa implemente, em até 30 dias, um programa de logística reversa para o descarte adequado dos materiais removidos, incluindo a destinação do material já recolhido pelo município. Além disso, a concessionária deverá disponibilizar, em até 15 dias, um canal direto de comunicação para o reporte de situações emergenciais, com equipe de atendimento ágil.

Em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, limitada ao valor de R$ 300 mil.