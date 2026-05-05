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Ação na Justiça determina que RGE apresente plano de remoção de fios soltos e outras medidas em Bento Gonçalves 

A medida corre paralelamente com a da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, divulgada no fim de abril. Em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, limitada ao valor de R$ 300 mil 

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