Ação em Caxias do Sul ofertará exames e orientações com foco na prevenção ao câncer de boca

Uma ação da secretaria Municipal da Saúde de nesta terça-feira (19), em parceria com a FSG Centro Universitário e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), ofertará exames e dará orientações com foco na prevenção do câncer de boca. A atividade será das 13h30min às 16h30min, e faz parte do Maio Vermelho, mês de conscientização sobre a doença.
O público-alvo são adultos acima de 40 anos e pessoas idosas que, segundo a SMS, fazem parte dos principais grupos de risco da doença. Com as orientações, os profissionais explicarão a importância do autoexame bucal, e prestarão informações sobre fatores de risco, avaliação e exames para detecção da doença.
De acordo com a SMS, o câncer de boca é um tipo de tumor maligno que pode ocorrer nos lábios, na língua (principalmente nas bordas/ laterais), na gengiva, nas bochechas, embaixo da língua e no céu da boca. Entre os principais sinais de alerta está a presença de lesões ou feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca, além do sangramento em qualquer região da boca.
Em caso de chuva, a ação será cancelada.