Geral

Na Praça Dante
Notícia

Ação em Caxias do Sul ofertará exames e orientações com foco na prevenção ao câncer de boca

Atividade será das 13h30min às 16h30min, em uma parceria da prefeitura com a FSG e a UCS

Marcos Cardoso

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