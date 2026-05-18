Ação em Caxias do Sul ofertará exames e orientações com foco na prevenção ao câncer de boca

Atividade será das 13h30min às 16h30min, em uma parceria da prefeitura com a FSG e a UCS. Betânia Ramalho da Silva / Secretaria Municipal de Saúde

Uma ação da secretaria Municipal da Saúde de nesta terça-feira (19), em parceria com a FSG Centro Universitário e a Universidade de Caxias do Sul (UCS), ofertará exames e dará orientações com foco na prevenção do câncer de boca. A atividade será das 13h30min às 16h30min, e faz parte do Maio Vermelho, mês de conscientização sobre a doença.

O público-alvo são adultos acima de 40 anos e pessoas idosas que, segundo a SMS, fazem parte dos principais grupos de risco da doença. Com as orientações, os profissionais explicarão a importância do autoexame bucal, e prestarão informações sobre fatores de risco, avaliação e exames para detecção da doença.

De acordo com a SMS, o câncer de boca é um tipo de tumor maligno que pode ocorrer nos lábios, na língua (principalmente nas bordas/ laterais), na gengiva, nas bochechas, embaixo da língua e no céu da boca. Entre os principais sinais de alerta está a presença de lesões ou feridas que não cicatrizam em até 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca, além do sangramento em qualquer região da boca.