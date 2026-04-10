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Xis e bauru de Caxias: o que diferencia os pratos de outras regiões do RS

De acordo com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Caxias do Sul, são 206 casas de xis ou hamburguerias cadastradas na entidade. Para o bauru, não há um dado concreto, mas a estimativa é de que há mais de 40 estabelecimentos que oferecem o prato no cardápio

Gabriela Alves

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