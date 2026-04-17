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Em 2026
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Vírus respiratório que avança no RS tem nove casos registrados em Caxias e Bento Gonçalves

VSR é o principal agente causador da bronquiolite em crianças pequenas e pode agravar quadros respiratórios em pessoas acima de 60 anos

Pedro Zanrosso

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Leonardo Martins

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