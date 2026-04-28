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Cuidado com a trend
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Vídeo viralizado nas redes sociais mostra dentes de crianças sendo extraídos com ajuda de brinquedos; dentista caxiense alerta para os perigos

Apesar de divertida, prática de puxar pode machucar a gengiva e causar consequências no crescimento do dente permanente

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