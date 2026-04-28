Vídeo viralizado nas redes sociais mostra dentes de crianças sendo extraídos com ajuda de brinquedos; dentista caxiense alerta para os perigos

Um vídeo que circula nas redes sociais, que mostra dentes de leite de crianças sendo arrancados com ajuda de brinquedos e outros materiais, levanta um alerta aos pais. Apesar de parecer divertida, a prática de retirar os dentes moles "no susto" pode ser perigosa e causar problemas no crescimento da arcada dentária, como alerta o dentista caxiense Maurício Seidl.
O maior problema, segundo o especialista, está após a puxada, no que vai sobrar da raiz no espaço deixado pelo dente de leite e que será, no futuro, reabsorvida pelo dente permanente:
— Tem muita gente que acha que o dente de leite não tem raiz, mas tem e é preciso removê-la no eixo certo. Puxar o dente para frente pode fazer com que essa raiz residual cause cortes na gengiva ou até uma fratura da tábua óssea, precisando de atendimento de urgência.
Segundo Seidl, o ideal é avaliar a mobilidade do dente e ver se ele está mole em todos os lados e, aí sim, remover.
Quando procurar o dentista
A troca dos dentes de leite para os permanentes ocorre geralmente entre os seis e os 12 anos. São trocados nesse período até 20 dentes, sendo 10 inferiores e 10 superiores. Para não ter que ir ao dentista a cada vez que o dente estiver mole, Seidl dá algumas dicas aos pais e responsáveis.
— O normal é que os dentes permaneçam moles por até 10 dias e que o permanente já comece a surgir logo depois que o espaço for aberto. É importante observar se a criança reclama de dor ao mastigar ou quando mexe nele com a língua. Algumas vezes pode estar mole, mas preso entre dois dentes que não amoleceram ainda, então é preciso ir até um profissional.