Viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, é demolido para execução de obra do novo acesso

O viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde, no km 78 da RS-122, em Caxias do Sul, foi demolido nesta quinta-feira (2). A ação foi necessária para a construção de uma nova estrutura. A intervenção faz parte do pacote de obras da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).
O novo viaduto, que dará acesso ao Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva, terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A CSG estima que deve ser atendido um fluxo de 20 mil veículos por dia, além de eliminar restrições antigas para a passagem de caminhões e qualificar a conexão entre os bairros. A previsão de entrega é para outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.
Com o avanço das intervenções, foi necessário implantar um desvio no local, que já está em operação (confira abaixo). Junto disso, segundo a CSG, a demolição da estrutura antiga foi necessária para ampliar a capacidade da rodovia e melhorar as condições de segurança e mobilidade no trecho.
Atenção aos desvios
- Sentido RS-122 → Pavilhões da Festa da Uva: acesso pela alça em desvio até a Rua Ludovico Cavinato.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Pavilhões: seguir pela RS-122 sentido Farroupilha até o retorno na Brasdiesel e acessar a alça para a Rua Ludovico Cavinato.
- Pavilhões → RS-122 / Flores da Cunha: utilizar as ruas Abramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo até acessar a rodovia.
- Pavilhões → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pelas ruas Âbramo José Mazzochi e Rita Falcão de Azevedo, acessando a RS-122 e, na sequência, a alça para o bairro.
- Bairro Nossa Senhora da Saúde → Flores da Cunha / km 78 e 81: acessar a Rua Ludovico Cavinato até a Estrada Municipal Vicente Menezes, com saída na RS-122 no km 81.
- Flores da Cunha → Bairro Nossa Senhora da Saúde: seguir pela RS-122 e acessar a alça junto à obra do viaduto.