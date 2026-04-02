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Viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, é demolido para execução de obra do novo acesso

A ação foi realizada nesta quinta-feira (2) e foi necessária para a construção de outro viaduto com 5,5 metros de altura

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