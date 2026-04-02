Viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, é demolido para execução de obra do novo acesso

A estrutura foi demolida na tarde desta quinta-feira (2). Porthus Junior / Agencia RBS

O viaduto do bairro Nossa Senhora da Saúde, no km 78 da RS-122, em Caxias do Sul, foi demolido nesta quinta-feira (2). A ação foi necessária para a construção de uma nova estrutura. A intervenção faz parte do pacote de obras da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG).

O novo viaduto, que dará acesso ao Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva, terá 51 metros de comprimento, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros. A CSG estima que deve ser atendido um fluxo de 20 mil veículos por dia, além de eliminar restrições antigas para a passagem de caminhões e qualificar a conexão entre os bairros. A previsão de entrega é para outubro deste ano e o investimento previsto é de R$ 13 milhões.

Com o avanço das intervenções, foi necessário implantar um desvio no local, que já está em operação (confira abaixo). Junto disso, segundo a CSG, a demolição da estrutura antiga foi necessária para ampliar a capacidade da rodovia e melhorar as condições de segurança e mobilidade no trecho.

Atenção aos desvios