Vereador aponta falhas no batistério do Ecoparque, em Caxias; prefeitura diz que problema está judicializado

Vereador Pedro Rodrigues (PL) aponta problemas estruturais e de manutenção no espaço. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O batistério municipal, localizado no Ecoparque, em Caxias do Sul, voltou ao debate público nesta semana após cobranças feitas pelo vereador Pedro Rodrigues (PL) na Câmara. O parlamentar aponta problemas estruturais e de manutenção no espaço, enquanto a prefeitura afirma que parte das falhas já foi identificada e está sendo tratada na Justiça. A estrutura havia sido construída para receber cerimônias de batismo de imersão, que fazem parte da cultura de boa parte das igrejas evangélicas.

Durante a sessão ordinária de quarta-feira (22), Rodrigues disse que a empresa responsável pela obra utilizou material de baixa qualidade, o que teria causado deterioração em pouco tempo. Segundo ele, a estrutura apresentou problemas como perda de cobertura e danos na parte elevada.

Ainda conforme o parlamentar, furtos de fios elétricos teriam provocado a interrupção do fornecimento de energia no local. O tema motivou uma reunião de trabalho com o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Edson da Rosa. Outros vereadores manifestaram preocupação com a situação.

Em nota, a prefeitura de Caxias do Sul informou que o batistério foi inaugurado em 16 de outubro de 2021, embora a obra tenha sido concluída em 2020, ainda durante o período de restrições da pandemia. O espaço foi construído pelo Samae, por estar em área do Complexo Dal Bó, e posteriormente repassado para a então Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pela gestão do Ecoparque.

Sobre os problemas estruturais, o Executivo confirmou que, em 2023, a cobertura de madeira do chamado Espaço Multiuso, ao lado do tanque batismal, ruiu. Um laudo técnico apontou falha na execução da obra. A empresa contratada, T4 Edificações Ltda, foi acionada, mas se recusou a refazer o serviço ou indenizar o município.

Diante disso, em 2025, o caso foi encaminhado à Justiça. A empresa foi inscrita na dívida ativa, com cobrança de R$ 125.220. Segundo a prefeitura, o processo segue em andamento, e a administração aguarda decisão judicial.