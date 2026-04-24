Geral

Infraestrutura
Notícia

Vereador aponta falhas no batistério do Ecoparque, em Caxias; prefeitura diz que problema está judicializado

Parlamentar cita deterioração e falta de estrutura; Executivo afirma que empresa foi acionada e cobra ressarcimento

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS