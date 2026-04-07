Venda de uvas nas praças de Caxias do Sul se encerra na próxima semana

A comercialização conta desde o início com supervisão dos técnicos da SMAPA. Divulgação / SMAPA

A venda de uvas direto do produtor nas Praças Dante Alighieri, Dante Marcucci (da Bandeira) e João Pessoa, em Caxias do Sul, vai se encerrar na próxima semana.

De acordo com a secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), todas as variedades ainda estão disponíveis, com exceção da uva BRS Núbia.

Os pontos de venda funcionam de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min.