Venda de uvas nas praças de Caxias do Sul se encerra na próxima semana

A venda de uvas direto do produtor nas Praças Dante Alighieri, Dante Marcucci (da Bandeira) e João Pessoa, em Caxias do Sul, vai se encerrar na próxima semana.
De acordo com a secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), todas as variedades ainda estão disponíveis, com exceção da uva BRS Núbia.
Os pontos de venda funcionam de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min.
Entre as variedades oferecidas estão Niágara branca e rosada, Bordô, Moscato e BRS Vitória. Os preços são R$ 6,90/kg (Niágara), R$ 9/kg (as variedades moscateis) e R$ 12/kg (as uvas de mesa).