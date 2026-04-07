Geral

Direto do produtor
Notícia

Venda de uvas nas praças de Caxias do Sul se encerra na próxima semana

Os pontos nas Praças Dante Alighieri, Dante Marcucci (da Bandeira) e João Pessoa funcionam de segunda a sábado, das 8h30min às 18h30min

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS