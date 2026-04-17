Veja o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em Caxias do Sul

Nesta terça-feira(21), feriado de Tiradentes, alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Fechado
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Lojas abrem normalmente das 8h30min às 20h. Lojas do Rizzo 1, Petrópolis e Julio fechadas.
Carrefour:
- Aberto das 8h às 22h
Zaffari:
- Aberto das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h
Vantajão Atacado
- Aberto das 7h às 21h
Serviços públicos:
A prefeitura terá ponto facultativo também na segunda-feira (20).
- Feira do Agricultor: ocorre normalmente;
- Codeca: não terá coleta no feriado. Na segunda, expediente normal;
- Samae: plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600;
- Trânsito: plantão pelo telefone 118;
- Alô Caxias: não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
- Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul: o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620.7633;
- Assistência Social: plantão pelo telefone (54) 98404.9921;
- Guarda Municipal: plantão no telefone 153;
- Centros de Atendimento ao Turista (CATS): Praça Dante Alighieri abre sábado, domingo e terça das 12 as 17h. CAT Aeroporto abre no sábado das 13h30 às 18h30;
- Saúde: expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver;
- Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Agenda+: sem atendimento no feriado;
- Hemocs: fechado nos dois dias, atendendo apenas hospitais, em regime de plantão. Atendimento normal no sábado;
- Sala do Empreendedor: fechada;
- Procon: fechado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br;
- Central de Vagas: fechada;
- Estação Férrea: fechada;
Cultura:
- Praça CEU: Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados segunda e terça;
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas - AMARP, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto): Fechado na segunda e aberto na terça, das 14h às 22h. AMARP fechado também terça;
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Galeria Municipal Gerd Bornheim, Teatro Municipal Pedro Parenti e Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer): fechada;
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: fechado;
- Museus Municipais: (Casa de Pedra, Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn): abertos no domingo, fechados segunda e terça.