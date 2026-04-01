Veja o que abre e o que fecha no feriado da Sexta-feira Santa, em Caxias

Nesta sexta-feira (3), Sexta-Feira Santa, alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Fechado
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Lojas abrem normalmente das 8h30min às 19h
Carrefour:
- Aberto das 8h às 22h
Zaffari:
- Aberto das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h
Vantajão Atacado
- Aberto das 7h às 21h
Serviços públicos:
Ponto da Safra:
- Será antecipado para quinta (2)
Feira do Agricultor:
- Na sexta não haverá feira; ocorre normalmente no sábado
Feira Ecológica:
- Ocorre normalmente no sábado
Codeca:
- Não terá coleta na sexta-feira
Samae:
- Plantão pelo telefone 115 ou 0800 772.8600
Trânsito:
- Plantão pelo telefone 118
Alô Caxias:
- Não haverá atendimento por telefone. Solicitações pelo site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias
Conselhos Tutelares Macrorregião Norte e Macrorregião Sul:
- Plantão pelo telefone (54) 99620.7633
Assistência Social:
- Plantão pelo telefone (54) 98404.9921
Guarda Municipal:
- Plantão no telefone 153;
Centros de Atendimento ao Turista (CATS) Praça Dante Alighieri e Aeroporto:
- Atendimento das 8h às 13h
Saúde:
- Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Serviço Residencial Terapêutico, Unidade de Acolhimento Adulto e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Reviver;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Agenda+:
- Sem atendimento no feriado
Hemocs:
- Fechado na sexta, atendendo apenas hospitais. Atendimento normal no sábado
Obras:
- Plantão pelo whats (54) 98418-8477
SMEL:
- Campo Municipal e demais espaços fechados de sexta a domingo
Sala do Empreendedor:
- Fechada
Procon:
- Fechado no feriado, atendimento pelo site www.proconcaxias.com.br
Central de Vagas:
- Fechada
Estação Férrea:
- Fechada
Praça CEU:
- Praça aberta das 6h às 22h. Administrativo e biblioteca fechados
Cultura:
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Cinema Ulysses Geremia, Zarabatana Café, Acervo Municipal de Artes Plásticas - AMARP, Galeria e Sala de Exposições, Teatro Valentim Lazzarotto): aberto das 14h às 22h.
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima (Galeria Municipal Gerd Bornheim, Teatro Municipal Pedro Parenti e Biblioteca Municipal Dr. Demétrio Niederauer): fechada
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: fechado
- Museus Municipais: (Casa de Pedra, Museu Municipal Maria Clary Frigeri Horn): fechados.