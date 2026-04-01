Vacinação será ampliada até as 19h em cinco Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul

A aplicação de vacinas será ampliada até as 19h em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul a partir de segunda-feira (6). A medida vale para os postinhos dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada e representa um acréscimo de duas horas e meia na oferta das doses.
A população poderá receber as vacinas do calendário normal e também a dose contra a gripe (Influenza).
— Foi uma decisão da gestão para aumentar ainda mais a possibilidade de imunização — ressalta o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno.
Quem comparecer às UBSs deve levar documento com foto e a caderneta vacinal.