Vacinação será ampliada até as 19h em cinco Unidades Básicas de Saúde de Caxias do Sul

A aplicação de vacinas será ampliada até as 19h em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Caxias do Sul a partir de segunda-feira (6). A medida vale para os postinhos dos bairros Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado e Esplanada e representa um acréscimo de duas horas e meia na oferta das doses.