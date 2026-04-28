Vacaria registra -2ºC, a temperatura mais baixa do ano no RS

Formação de geada em Caxias do Sul. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Como esperado e projetado, a Serra amanheceu gelada e com formação de geada nesta terça-feira (28). Vacaria teve a menor temperatura do Rio Grande do Sul no ano, com -2ºC, por volta das 7h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Municípios como Caxias do Sul, Farroupilha e São José dos Ausentes também registraram formação de geada.

Em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, o termômetro também ficou abaixo de 1°C. O município registrou 0,6°C durante o amanhecer. Às 6h, a mínima era de 0,7ºC.

Linha Alencastro, em Farroupilha, com formação de geada. Márcio Ferrari / Arquivo Pessoal

Segundo a Climatempo, a terça será um dia de céu claro a parcialmente nublado, com formação de geada ampla. A tarde será de sol, mas ainda com sensação de frio. Em Caxias a máxima será de 18ºC, assim como em Gramado. Em São José dos Ausentes não deverá superar os 20ºC.