Universidade de Caxias do Sul promove aulas gratuitas preparatórias para o Enem

Os encontros vão ocorrer no auditório do Bloco J, no Campus-Sede, de abril até agosto.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio do UCS Minha Escolha, promove aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . As inscrições podem ser realizadas neste link .

Os encontros vão ocorrer no auditório do Bloco J, no Campus-Sede, até agosto. Conduzidas por professores da instituição, as primeiras aulas, de matemática e redação, ocorrem nos dias 11 e 25 de abril, respectivamente, das 8h às 11h30min.