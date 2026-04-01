Universidade de Caxias do Sul promove aulas gratuitas preparatórias para o Enem

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), por meio do UCS Minha Escolha, promove aulas preparatórias gratuitas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições podem ser realizadas neste link.
Os encontros vão ocorrer no auditório do Bloco J, no Campus-Sede, até agosto. Conduzidas por professores da instituição, as primeiras aulas, de matemática e redação, ocorrem nos dias 11 e 25 de abril, respectivamente, das 8h às 11h30min.
Confira a programação:
- 11 de abril - Matemática
- 25 de abril - Redação
- 9 de maio - Biologia
- 23 de maio - Química
- 13 de junho - Filosofia e Artes
- 20 de junho - Física
- 11 de julho - Geografia
- 8 de agosto - Língua Portuguesa
- 22 de agosto - História