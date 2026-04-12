Unidade Móvel do Tudo Fácil ultrapassa mil atendimentos e segue até sexta em Farroupilha

A distribuição das senhas para atendimentos ocorre exclusivamente pela manhã, a partir das 9h. Divulgação / Divulgação

Em apenas cinco dias, a Unidade Móvel do Tudo Fácil RS em Farroupilha registrou mais de mil atendimentos. O serviço será retomado nesta segunda-feira (13) e segue até sexta-feira (17), na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h.

A emissão da Carteira Nacional de Identidade (CNI) foi o segundo serviço mais procurado, com 370 atendimentos até sexta-feira (10). Para a confecção do novo documento, são distribuídas senhas, e os atendimentos ocorrem ao longo do dia, conforme a demanda e a organização dos serviços. A distribuição ocorre exclusivamente pela manhã, a partir das 9h.

Além da identificação civil, o espaço oferece orientações digitais, como auxílio com a senha do gov.br, e serviços do IPE Previdência e do IPE Saúde, que também registraram boa procura.

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