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Unidade móvel do Tudo Fácil estará em Farroupilha na próxima segunda

O espaço oferecerá serviços como emissão da Carteira da Identidade Nacional (CIN), em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni

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