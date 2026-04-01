Unidade móvel do Tudo Fácil estará em Farroupilha na próxima segunda

A unidade ficará estacionada em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni Bruna Galvão / Ascom SPGG

Uma unidade móvel do Tudo Fácil, que oferece serviços como a emissão da Carteira da Identidade Nacional (CIN), estará em Farroupilha a partir da próxima segunda-feira (6). O atendimento irá ocorrer até o dia 17, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 13h às 18h.

O veículo dispõe de três guichês internos, sendo dois dedicados exclusivamente à emissão da Carteira de Identidade, e dois guichês externos para recepção e autoatendimento. A unidade é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento em versão original ou autenticada, em bom estado. Também é possível incluir informações complementares, como nome social, PIS/Pasep Carteira de Trabalho, CNH, Certificado Militar, Título de Eleitor e documentos profissionais, mediante apresentação dos originais.

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A operação é conduzida por uma equipe formada por motorista, seis atendentes e servidores do Departamento Central de Atendimento ao Cidadão - Tudo Fácil, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Governo do Estado.

Além da identificação civil, a Unidade Móvel oferece orientações digitais, como auxílio com senha do gov.br, além de serviços do IPE Previdência e IPE Saúde, entre outros.