Unidade móvel do Tudo Fácil em Farroupilha tem atendimento prorrogado até dia 24

Estrutura está instalada na Praça da Emancipação. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

O Governo do Rio Grande do Sul atendeu ao pedido da prefeitura de Farroupilha e prorrogou o período de funcionamento da unidade móvel do Tudo Fácil no município. A decisão foi confirmada nesta segunda-feira (13), após solicitação encaminhada pela administração municipal na semana passada.

Com a mudança, os atendimentos, que estavam previstos para encerrarem nesta sexta-feira (17), seguem até o dia 24 de abril. A estrutura está na Praça da Emancipação, em frente ao Centro Administrativo Avelino Maggioni.

De acordo com a prefeitura, a prorrogação foi motivada pela alta procura registrada desde o início das atividades. Apenas na primeira semana, foram realizados 1.088 atendimentos. A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CNI) esteve entre os serviços mais buscados, com 370 solicitações.

Além da confecção do documento de identidade, a unidade também oferece orientações sobre serviços digitais, como criação e recuperação de conta no gov.br, além de atendimentos relacionados ao IPE Previdência e ao IPE Saúde.