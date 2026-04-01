Geral

Violência escolar 
Notícia

Um ano do ataque à professora: o que mudou na segurança escolar em Caxias do Sul

Fato que abalou a comunidade escolar caxiense também impulsionou a discussão sobre medidas a serem adotadas. Entre os avanços estão a ampliação de rede de acolhimento aos professores, aumento de guardas na patrulha escolar, avaliação de riscos nas escolas e implantação de protocolos de ação em casos de incidentes 

Tamires Piccoli

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