Um ano do ataque à professora: o que mudou na segurança escolar em Caxias do Sul

Presença da Guarda Municipal nas escolas é um dos temas centrais da discussão. Neimar de Cesero / Agencia RBS

Há exatamente um ano, a segurança no ambiente escolar estava no centro das discussões públicas em Caxias do Sul. O caso na Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, onde uma professora de inglês foi esfaqueada por três adolescentes em plena sala de aula, em 1º de abril de 2025, levou a prefeitura a repensar a proteção no ambiente escolar.

A busca por alternativas que evitem novos episódios de violência com alunos ou professores feridos pautou debates e norteou projetos que já foram ou estão sendo implementados. Em fevereiro deste ano, a prefeitura lançou o Protocolo de Paz e Segurança nas Escolas, um conjunto de ações e diretrizes para organizar medidas de prevenção e resposta a situações de violência.

Entre as resoluções está um projeto desenvolvido pela Guarda Municipal que prevê a avaliação de vulnerabilidade das escolas e a implementação de um protocolo de segurança, baseado em modelos adotados nos Estados Unidos (veja mais detalhes abaixo).

Contudo, representantes da comunidade escolar apontam que ainda há gargalos de atendimento aos alunos. Também há cobranças por medidas para ampliar a proteção de quem convive dentro das escolas municipais.

Necessidade de postura do poder público, da sociedade e das famílias. Essa é a leitura que a Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), Silvana Pirolli, faz da atual situação. Segundo ela, a sensação de insegurança segue presente nas salas de aula.

— A crescente agressão contra os professores, seja ela verbal ou física, é um dos principais fatores de apreensão dos docentes. É reflexo de uma sociedade pouco tolerante, reproduzida nas ações dos alunos. No ano passado, pedimos à Secretaria Municipal de Educação psicólogos e assistentes sociais nas escolas para apoiar os professores e atender os alunos. Ainda não temos isso aplicado em Caxias — aponta.

O fortalecimento da Patrulha Escolar, feita pela Guarda Municipal, é outra situação pendente indicada por ela. No ano passado, a prefeitura reforçou a segurança em cerca de 40 escolas municipais logo após o ataque. No entanto, Silvana aponta a necessidade de nomear novos agentes para ampliar a presença nos colégios.

Outro ponto indicado por ela são as mudanças no serviço de Apoio Educacional. Silvana alega que escolas de pequeno porte, que contavam com o suporte pedagógico e socioemocional ano passado, perderam o serviço em função de uma tabela de quantidade de alunos.

Conforme o decreto 23.884, publicado no Diário Oficial do Município, a atuação dos profissionais do Apoio Educacional é condicionado ao número de estudantes por escola. Em colégios com cerca de 400 alunos é previsto um Apoio Educacional. Escolas a partir de 700 alunos terão dois Apoios.

Por outro lado, a presidente ressalta que houve uma conquista nesse período que merece ser destacada: o Núcleo de Apoio Psicossocial da Educação (Naps), que tem dado apoio para professores e auxiliado na resolução de problemas de convivência.

— Tem sido um trabalho importante. Contudo, para que o Naps tenha mais resultados é preciso que outras áreas funcionem, porque de todos os aspectos, o que entrou em funcionamento é apenas o núcleo psicossocial — avalia.

Como a Guarda Municipal tem se mobilizado para aumentar a segurança nas escolas

Servidores começaram neste ano a avaliar vulnerabilidades de escolas municipais. Porthus Junior / Agencia RBS

Em relação ao patrulhamento escolar, a Guarda Municipal aponta reforço nas ações. Segundo Alexandre Silveira, gerente do Centro de Ações Preventivas, ainda no ano passado houve um remanejamento interno, que ampliou a equipe responsável pelas rondas nas escolas. Antes, um time de três guardas era encarregado da patrulha. Uma segunda equipe com outros três agentes foi designada para a ação no segundo semestre de 2025.

— Temos um cronograma diário de patrulha nas escolas. São cerca de 10 escolas que a Guarda Municipal passa de segunda a sexta-feira. Outros dois agentes atuam nas palestras preventivas, conforme a disponibilidade das instituições — detalha.

Neste mês, a Guarda deu início ao projeto previsto no Protocolo de Paz e Segurança nas Escolas. As análises de vulnerabilidade das 82 escolas municipais começaram e a previsão é de que duas sejam avaliadas por mês. De acordo com Silveira, aspectos como cercamento, câmeras de vigilância e a presença de guarda serão observados.

— A ideia é que depois dessa avaliação a gente vá para as escolas e comece os treinamentos. Isso deve ocorrer em abril. A equipe diretiva, professores e os alunos mais velhos serão treinados para identificar possíveis ameaças e aprender a reagir. É uma ação que vai ocorrer ao longo desse ano e seguir no próximo — explica.

Conforme o gerente do Centro de Ações Preventivas, número de servidores que fazem a patrulha escolar dobrou desde o ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

A Guarda se baseia em um procedimento desenvolvido nos Estados Unidos, centrado em três eixos: fugir, se esconder e lutar. A fuga se foca na evacuação. O esconderijo é adotado quando a ameaça não permite a saída. Medidas como o trancamento de portas, barricadas, desligamento de luzes e silêncio são indicadas. A situação de luta será tratada em uma conversa lúdica, para não assustar os estudantes.

Apesar do episódio de violência contra a professora ter ocorrido no ano passado, medidas como essa se mostram estratégicas. Isso porque os guardas municipais flagraram outros alunos com facas em escolas da cidade durante o período.

— Notamos que a comunidade escolar tem levado a sério. Quando um dos colegas sabe, ele logo aciona a direção que, por sua vez, nos contata. Não tivemos nenhum caso grave como no ano passado, mas reacende o alerta tanto para nós, quanto para as famílias, porque têm alunos saindo de suas casas com objetos potencialmente perigosos.

O que diz a prefeitura

Procurada, a secretária Marta Fattori não quis conceder entrevista. A comunicação da pasta informou que há escolas temporariamente sem o profissional de Apoio Educacional. Contudo, informa que as escolas seguem sendo atendidas por psicólogos e assistentes sociais da Smed. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar (Cipave) também presta apoio à comunidade escolar.

A respeito dos psicólogos e assistentes sociais, a pasta alega que não conta com profissionais destinados para cada escola mas, sim, para os cinco territórios de aprendizagem (regiões) no município. A nota informa que houve aumento no quadro de profissionais em alguns territórios, sem especificar em quais.

A nota também destaca que, após o episódio de abril de 2025, a rede ampliou o suporte aos professores e profissionais da educação por meio do Naps, além de estender a assessoria técnica e pedagógica à escola João de Zorzi.

O documento cita a capacitação aos professores em Círculos de Paz, ampliação da Rede de Apoio à Escola (RAE), de um núcleo para 18 redes, a realização de 25 encontros do EducAção Família-Escola em todos os territórios e a continuação da ação neste ano.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) atua no fortalecimento das práticas pedagógicas e dos processos educativos na Rede Municipal de Ensino (RME), considerando as particularidades de cada escola. Após o episódio de abril de 2025, ampliou ações de assessoria técnica e pedagógica, oferecendo apoio à Emef João de Zorzi, incluindo estudantes, professores e a docente envolvida.

Em toda a Rede, em parceria com a Smati, ampliou o suporte aos profissionais por meio do Naps Educação, com atendimentos individuais, atividades em grupo e visitas técnicas.

Em 2025, realizou 25 encontros do EducAção Família-Escola em todos os territórios, abordando temas como comunicação afetiva, conflitos familiares, participação da família, prevenção de problemas psicossociais, uso de mídias sociais e saúde emocional. A iniciativa continua em 2026 com novas ações.

A Smed mantém assessoria técnica com assistente social e psicólogo em cada território, fortalecendo o vínculo com estudantes e ações preventivas, além de capacitar professores em Círculos de Paz, promovendo a comunicação não violenta. Também ampliou a Rede de Apoio à Escola (RAE), de um núcleo para 18 redes, e, com a Cipave e parceiros, reforça práticas voltadas à cultura de paz.

Em conjunto com outras secretarias e entidades, publicou a cartilha do Protocolo de Paz e Segurança nas Escolas, com orientações para prevenção, intervenção e resposta a situações de violência e acidentes — instrumento inédito na Rede.