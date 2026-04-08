UFRGS adia início das aulas em Caxias do Sul para agosto por questões burocráticas

Universidade deve instalar o Campus na Serra a partir de agosto de 2026. Félix Zucco / Agencia RBS

As negociações para compra do prédio que será a sede da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul chegaram em questões burocráticas que vêm reduzindo o ritmo do processo. Com isso, o novo prazo para início das aulas, segundo a reitora Marcia Barbosa, é agosto de 2026. Porém, há expectativas do começo de graduações a distância pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) antes desse período.

A nova data é reflexo, exclusivamente, das questões envolvendo a compra do Edifício Sofia, no bairro São Pelegrino, que também era um dos prédios do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

— Estou sendo atropelada por essas regras. A gente já comprou as mobílias, mas estão demorando muito tempo para chegar. Tem um monte de coisas no meio do caminho. Eu imagino que o semestre vai começar só lá em agosto mesmo — comentou a reitora Marcia.

No entanto, ainda há esperança do início das aulas do Campus Serra antes de agosto com graduações a distância (EAD), através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa do governo federal (leia mais abaixo).

— Nós vamos começar um curso de EAD um pouco antes (de agosto) através da Universidade Aberta do Brasil. Mas, em breve, vamos anunciar qual será o curso ofertado — explicou.

Além disso, na manhã desta quarta-feira (8), a reitora teve uma reunião com o prefeito Adiló Didomenico para "acertar" uma questão que envolvia diretamente a prefeitura, contudo, Marcia não quis abrir o que foi o objeto discutido.

— A gente está tocando o processo, mas ele é cheio de burocracias. Então eu passei na prefeitura para fazer uma sondagem de uma parte burocrática e já resolveram o meu problema. Estou bem agradecida — disse Marcia.

A reitora Marcia Barbosa foi até o gabinete do prefeito Adiló Didomenico na manhã desta quarta. Andréia Copini / Divulgação

Mas a reitora afirma que o processo está evoluindo, apesar dos trâmites.

— O processo está andando, mas ainda está na parte de organização — reforçou Marcia.

As negociações para compra da sede atrasaram devido a um equívoco no encaminhamento de alguns documentos para avaliação da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, foi necessário iniciar um novo processo ainda em março, prazo em que era para as aulas começarem. A reitora ainda trabalha com oferta do prédio em um valor estimado em R$ 50 milhões. O orçamento total do governo federal para implantação do Campus na Serra é de R$ 60 milhões.

UAB garante expansão de cursos

O campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em Caxias do Sul ganhou a inclusão de um polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) para a oferta de cursos gratuitos de licenciatura, bacharelado e especialização no ensino de educação a distância (EAD) por instituições de todo o país.

O programa da UAB é uma iniciativa do governo federal que surgiu com o intuito de "expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país", conforme o decreto 5.800, de 8 de junho de 2006.

Desta forma, instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil podem ofertar graduações ou especializações gratuitas no formato EAD ou semipresencial nos polos credenciados, sendo um deles o futuro campus da UFRGS em Caxias do Sul.

O secretário de Educação à Distância da UFRGS, Lovois Miguel, explicou que o sistema já funciona no campus de Porto Alegre e que, com essa autorização para Caxias, abrirá a oportunidade de expandir a oferta de cursos na extensão.

Lovois ainda revelou que um dos cursos que podem ser ofertados pela UFRGS na Serra, no formato EAD e pela UAB, é o de licenciatura em Ciências Biológicas.

Primeiros cursos

Os cursos de Psicologia e Ciência de Dados serão as primeiras graduações presenciais da instituição em Caxias do Sul. Alguns professores já foram anunciados, porém, ainda há muitas etapas pela frente, como o processo seletivo.

Até então, para o primeiro ano, a UFRGS na Serra vai optar pelo processo seletivo simplificado. O modelo se baseia nos resultados das últimas três edições do Enem ou do vestibular da UFRGS para classificação e seleção dos estudantes. Assim, os candidatos precisam ter participado ou das últimas edições do Enem ou das últimas provas de vestibular da instituição federal, levando em consideração maior nota que o aluno teve nos processos.