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UFRGS adia início das aulas em Caxias do Sul para agosto por questões burocráticas

Segundo a reitora Marcia Barbosa, a compra do Edifício Sofia, no bairro São Pelegrino, ainda enfrenta desafios, mas ela garante andamento no processo. As aulas a distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB) podem começar antes do período

Renata Oliveira Silva

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