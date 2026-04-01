Ubiratã Rezler é o novo presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs)

Ubiratã Rezler e Dom José Gislon assumem a presidência em maio. Bruno Zulian / Divulgação

O presidente da CIC, Ubiratã Rezler, foi eleito o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs) para a gestão 2026-2029. O vice-presidente é o bispo diocesano dom José Gislon. A eleição foi realizada com integrantes do Conselho Diretor da Fucs na tarde desta quarta-feira (1º) e ambos já faziam parte da entidade. A posse da nova presidência está marcada para início de maio.

Formado por representantes da prefeitura, da Câmara de Indústria e Comércio (CIC), do governo do Estado, da Mitra Diocesana de Caxias, da Associação Cultural e Científica Virvi Ramos e da UCS, o Conselho Diretor é responsável por avaliar as performances da gestão econômica e financeira das mantidas da Fucs, analisar pontualmente os indicadores e o cumprimento do orçamento e determinar a visão da gestão estratégica geral da Instituição.