Geral

Nova gestão
Notícia

Ubiratã Rezler é o novo presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs)

A eleição ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º). O vice-presidente é dom José Gislon e ambos assumem os cargos em maio   

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS