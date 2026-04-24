Troca Solidária, em Caxias, promove última edição de abril neste sábado

A última edição do mês de abril da Troca Solidária ocorre neste sábado (25), em diversas localidade de Caxias do Sul. O projeto consiste na troca de 4kg de resíduos seletivos por 1kg de alimento, tendo como limite 15 quilos por família.
A iniciativa, criada para estimular a separação e destinação correta de resíduos recicláveis, distribuiu mais de 102 toneladas de hortifrutigranjeiros para aproximadamente 14,2 mil famílias de comunidades de baixa renda durante as 16 edições do ano.
Confira o cronograma:
Sábado – 25 de abril
- 8h às 9h – Rota Nova: Estrada Municipal Pedro Dedavid (na portaria).
- 8h às 9h – Serrano: Rua Benício Gomes de Souza, 216.
- 8h às 9h – Beltrão de Queiroz: Rua Cristóforo Randon (lateral do posto Coocaver).
- 10h às 11h – Reolon/Vale da Esperança: Rua Adyles dos Santos (Centro Comunitário).
- 10h às 11h – Cânyon: Rua dos Torneadores.
- 10h às 11h – Fátima Baixo: Rua Clementina Grasselli, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.
- 14h às 15h – Monte Carmelo: Rua Pajé, esquina Rua Francisco Beltrão de Queiroz.
- 14h às 15h – Vila Lobos: Rua das Esmeraldas, esquina Rua dos Diamantes.
- 14h às 15h – Mariani: Rua Vergínia Botini Reuse (Centro Comunitário).
- 16h às 17h – Aeroporto: Rua Flávio Chaves, esquina Rua Albano Caberlon.
- 16h às 17h – São Caetano: Rua Gécio Alves de Oliveira, esquina Rua Giovanni Borgo.
- 16h às 17h – São Gabriel: Rua Aida Esther da Rosa Del Canalle (Centro Comunitário).