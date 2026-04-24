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Troca Solidária, em Caxias, promove última edição de abril neste sábado

O projeto consiste na troca de 4kg de resíduos seletivos por 1kg de alimento, tendo como limite 15 quilos por família

Augusto Martins

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