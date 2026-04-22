Geral

10 anos da troncalização
Notícia

Três novas estações de transbordo estão nos planos da prefeitura de  Caxias do Sul 

Chamado de Sistema Integrado de Mobilidade quando foi implantado em abril de 2016, programa modificou a lógica dos ônibus na cidade. Plano previa também mudanças culturais, que não se consolidaram. Agora, município busca expansão do formato

Bruno Tomé

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