Três novas estações de transbordo estão nos planos da prefeitura de  Caxias do Sul 

EPI Imigrante, de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No aniversário de 10 anos da troncalização do transporte coletivo em Caxias do Sul, um plano de ampliação está no radar do município. A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade iniciou estudos para a implantação de pelo menos três novas estações de transbordo, as EPIs. A considerada prioritária ficaria na Zona Norte, no bairro Fátima.

Atualmente, a troncalização no transporte coletivo é feita no sentido Leste-Oeste, contemplado na implantação em 2016. Agora, como explica o titular dos Trânsito, Elói Frizzo, a ideia é avançar para o sentido Norte-Sul, ampliando o atendimento para os caxienses.

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— Estamos tentando tirar do papel a EPI Fátima, que vai atender toda a Zona Norte. Os projetos já estão prontos —contou, em entrevista ao Jornal Almoço.

Essa EPI, segundo ele, atenderia bairros como Santa Fé, Pedancino e Brandalise. Não há ainda, no entanto, previsão de recursos ou prazo para que ele seja executado. O trabalho agora segue no sentido dessas definições.

Outra novidade, conforme Frizzo, pode ser transformar as EPIs Imigrante e Floresta em espaços abertos para melhorar a dinâmica dos ambientes.

EPI Imigrante, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Segundo dados da própria secretaria, cerca de 90 mil pessoas passam pelas EPIs diariamente — o que representa quase 50% dos usuários do transporte coletivo. Há 27 linhas que passam pelas duas estações.

A expectativa para o futuro, agora, são as novas estações. Além da EPI na Zona Norte, Caxias está com uma consultoria para estudos sobre mais duas EPIs, nas zonas Sul e Nordeste. O município foi contemplado no programa de mobilidade Mutirão Brasil, que prevê assessoria para os projetos e para eletrificação da frota. A parceria iniciou recentemente.

Daniel Rech, servidor de carreira da secretaria de Trânsito. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Como foi a implantação da troncalização

O projeto da troncalização do transporte coletivo parte do início dos anos 2000, quando a Secretaria Municipal de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan) fez o projeto inicial e depois uma consultoria foi contratada. Inicialmente, eram recomendadas 10 estações de transbordo para atender totalmente Caxias. Contudo, o plano começou a sair do papel em 2012, no segundo mandato de José Ivo Sartori com o início das construções das EPIs. Anos mais tarde, a troncalização foi projetada e implantada na gestão de Alceu Barbosa Velho, com o lançamento em 2016, recorda o engenheiro civil e servidor da secretaria de Trânsito Daniel Rech, 44 anos, que está na pasta há 16 anos e participou do planejamento estratégico do novo sistema.

Segundo ele, foi feito um levantamento de dados essenciais para o funcionamento, como contagem de passageiros de cada linha que passaria pelas EPIs Imigrante e Floresta. Os estudos apontavam que 90% deles passariam a utilizar as estações. Eram mais de 20 mil pessoas por dia na época entre as linhas contempladas.

— Para que a linha troncal ficasse o mais eficiente possível, precisaria ter mais ou menos o mesmo número de passageiros nas duas estações —explica.

EPI Floresta em 2012, quando estava em construção. Maicon Damasceno / Agencia RBS

Sete linhas no início

Na época, o sistema começou com sete linhas e, logo depois, outras 10 foram inseridas na troncalização. Com o novo formato, em que o ônibus levava as pessoas do bairro até a estação e depois da estação ao centro (ou o caminho contrário), a preocupação era com a satisfação do passageiro e com o tempo de trajeto dos ônibus.

— O usuário precisava perceber que ia ter que desembarcar no meio do caminho. Nós tínhamos que dar uma frequência de horário melhor para ele no bairro. Antes, tu pegavas ônibus para o Centro de 20 em 20 minutos. Depois, com a linha alimentadora, que só circula no bairro e vai até a estação, conseguíamos dar muito mais voltas por dia e uma frequência que era de 20 minutos, tínhamos que reduzir para 15 — relata o engenheiro Daniel Rech, lembrando que os tempos de viagem e número de passageiros coincidiram com o funcionamento previsto.

Foto antes da troncalização mostra fila de ônibus na Sinimbu. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pandemia provocou queda no número de passageiros

A partir da pandemia, com a queda no número de passageiros, que nunca retornou ao patamar anterior, os desafios no transporte coletivo aumentaram. Com menos pessoas o utilizando, há menos arrendação da Visate para manter a frequência que existia. Ao mesmo tempo, o preço da tarifa do ônibus aumentou significativamente, chegando a R$ 9 em 2026, ou R$ 6,50 pelo cartão Caxias Urbano. Existe a expectativa de que, com uma maior cobertura, com a implantação das EPIs, o movimento nos coletivos aumente.

EPI Floresta, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Se houver uma estação na Zona Norte e uma estação na Zona Sul, praticamente 80% dos usuários do sistema estarão contemplados no sistema troncal — avalia o engenheiro Daniel Rech.

Não há, contudo, previsão para essa ampliação sair do papel.

A prioridade era o transporte coletivo, relembra ex-prefeito

Sinalização na Rua Sinimbu, em 2016, priorizava o transporte coletivo. Roni Rigon / Agencia RBS

Implantado na administração de Alceu Barbosa Velho, o programa foi pensado como uma mudança estruturante na mobilidade de Caxias. O objetivo era solucionar gargalos e dar mais fluxo ao trânsito — a frota atual de Caxias conta com 360 mil veículos.

O ex-prefeito recorda que o pontapé para decidir tirar a troncalização do papel foi em uma reunião com secretários municipais e engenheiros da pasta de trânsito. O caminho era priorizar o transporte coletivo:

— A situação era com o acúmulo de carros nas ruas e a atividade do transporte coletivo, de revitalizar essa questão.

As grandes inovações, segundo ele, foram as estações de transbordo e a concretagem dos corredores de ônibus. As obras, realizadas e entregues no mesmo período, deram fim a um problema histórico de falhas e desgaste no asfalto em que os coletivos transitavam.

As intervenções no Centro foram orçadas em R$ 40 milhões, com R$ 32 milhões de recursos federais e o restante sendo contrapartida do município. O mesmo projeto já previa a continuidade do sistema com a construção de novas EPIs, para também contemplar o eixo Norte-Sul, o que acabou não sendo realizado.

Ex-prefeito de Caxias do Sul Alceu Barbosa Velho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Além das EPIs, que mudaram a lógica do transporte, outras mudanças tinham sido implantadas pensando em desafogar o trânsito. Entre elas, eliminação de estacionamentos no Centro, um segundo corredor semiexclusivo para ônibus e a proibição de conversões à direita em ruas centrais. Além de estudos técnicos da pasta de trânsito, o programa foi inspirado no transporte público de cidades como Medellín e Bogotá, da Colômbia. Uma comitiva caxiense visitou as cidades colombianas na época. No caso da capital, uma cidade com mais de sete milhões de habitantes atendida por um sistema integrado, em que a rede de ônibus conta com características como faixas exclusivas e estações de transbordo.

— Isso eu aprendi lá em Bogotá e fomos também a Medellín, o próprio nome já está dizendo: corredor de ônibus. Se fosse para ali andarem os carros, se chamaria misto para ônibus e carros. Nós implantamos e isso estava dando certo. As pessoas optaram por acabar com esse sistema — lamentou Alceu.

A partir do governo de Daniel Guerra, em 2017, as novas regras que mudavam a cultura do trânsito, como a proibição da conversão à direita e a eliminação de estacionamentos no Centro, começaram a ser revertidas.

— Acho que Caxias, quando abdicou do SIM, errou. Essa é a minha avaliação. Eu volto a repetir. Eu quero ver um ônibus com 180 trabalhadores andando soberanos do que ver lá 10, 20, 50, cem carros engalfinhados, se virando para chegar no local — ressalta Alceu.

Para que a troncalização foi criada

Rua Sinimbu em 2016, quando sistema foi implantado. Jonas Ramos / Agencia RBS

:: O novo formato foi lançado em 16 de abril de 2016. Era chamado de Sistema Integrado de Mobilidade (SIM). Hoje, o transporte coletivo tem a marca Caxias Urbano.

:: A troncalização foi criada para promover a redução na circulação de ônibus no Centro, além de dar mais agilidade no transporte e ampliação de atendimento.

:: Antes da troncalização, todos os ônibus que saíam dos bairros desembocavam no mesmo trecho.

:: Com as EPIs, o Centro passa a ser ocupado especialmente por ônibus troncais com capacidade para cerca de 140 passageiros, uma vez que os coletivos dos bairros ligados às EPIs vão apenas até elas.